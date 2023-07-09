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Жители Ростовской области нашли осколки сбитого над Донецком объекта 9 июля

9 июля 2023, 10:04
Фото: Газета "Новость", Донецк
Местные жители нашли осколки сбитого над Донецком объекта 9 июля
Жители Донецка Ростовской области обнаружили осколки сбитого над городом неизвестного объекта, его фото публикуют местные СМИ.

Жители Донецка и Каменска Ростовской области заявили о подозрительном хлопке 9 июля около 11.55 мск. После него в небе появились характерные следы. Глава администрации Донецка Роман Кураев подтвердил местной газете «Новость», что над городами сработала система ПВО.

Власти подтвердили работу ПВО над Донецком и Каменском в Ростовской области 9 июля
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Горожане нашли обломки сбитого объекта. Они представляют собой куски черного металла. Горожане нашли обломки сбитого объекта. Они представляют собой куски черного металла.
Горожане нашли обломки сбитого объекта. Они представляют собой куски черного металла.
Фото: Газета "Новость", Донецк

Горожане нашли обломки сбитого объекта. Они представляют собой куски черного металла. В каком именно районе Донецка найдены осколки, не уточняется. Также власти не распространялись, что именно было сбито в небе над городом.

Со стороны региональных властей, а также со стороны Минобороны информации о происшествии не поступало. Она уточняется.

Они попросили местных жителей сохранять спокойствие и заверили, что ситуация находится под контролем.

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