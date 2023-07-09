Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Жители Донецка и Каменска Ростовской области заявили о подозрительном хлопке 9 июля около 11.55 мск. После него в небе появились характерные следы. Глава администрации Донецка Роман Кураев подтвердил местной газете «Новость», что над городами сработала система ПВО.
Горожане нашли обломки сбитого объекта. Они представляют собой куски черного металла. В каком именно районе Донецка найдены осколки, не уточняется. Также власти не распространялись, что именно было сбито в небе над городом.
Со стороны региональных властей, а также со стороны Минобороны информации о происшествии не поступало. Она уточняется.
Они попросили местных жителей сохранять спокойствие и заверили, что ситуация находится под контролем.