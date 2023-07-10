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Более 2 млрд рублей направят на строительство дорог в Ростове-на-Дону

10 июля 2023, 14:36
Фото: 1MI
Более 2 млрд рублей направят на строительство дорог в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону продолжается масштабная работа по проектированию дорог.

Часть проектов разрабатывают с привлечением инвестиций в рамках частно-государственного партнерства. В таких случаях инвестор оплачивает проект, а власти занимаются строительством дороги.

До конца 2023 года завершится разработка документации для строительства участков дорог по нескольким улицам. Среди них Еляна, Сталинградской, Назарько, Курсантов, Ткачева, проспекту 9-го Мая.

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«На строительство дорог потребуется более двух миллиардов рублей. Проекты планируется реализовать в рамках нацпроектов, начиная с 2024–2025 года», — прокомментировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Ранее губернатор Голубев потребовал закончить ремонт дорог в Таганроге в заявленные сроки.

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