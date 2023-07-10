Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Часть проектов разрабатывают с привлечением инвестиций в рамках частно-государственного партнерства. В таких случаях инвестор оплачивает проект, а власти занимаются строительством дороги.
До конца 2023 года завершится разработка документации для строительства участков дорог по нескольким улицам. Среди них Еляна, Сталинградской, Назарько, Курсантов, Ткачева, проспекту 9-го Мая.
«На строительство дорог потребуется более двух миллиардов рублей. Проекты планируется реализовать в рамках нацпроектов, начиная с 2024–2025 года», — прокомментировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Ранее губернатор Голубев потребовал закончить ремонт дорог в Таганроге в заявленные сроки.