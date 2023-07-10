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Published Сегодня, 08:05

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Больше десятка деревьев спилили неизвестные в зеленой зоне на Западном

10 июля 2023, 08:05
Фото: rostovgazeta.ru
На Западном в Ростове массово вырубили деревья
Порядка 12 деревьев было уничтожено на Западном в Ростове, сообщили RostovGazeta местные жители.

Вдоль офисов на 2-й Краснодарской, 147 «Б» в Ростове располагается протяженная зеленая зона, которая всегда была излюбленным местом для прогулок местных жителей.

Однако 10 июня люди обнаружили здесь частично освобожденное от деревьев пространство — было спилено порядка 12 деревьев.

«Деревья были крупные, здоровые, и своей пышной, зеленой кроной спасали от палящего солнца», — говорят местные жители.

Голая площадка после вырубки деревьев на 2-ой Краснодарской в Ростове Голая площадка после вырубки деревьев на 2-ой Краснодарской в Ростове
Срубленные деревья на Западном в Ростове Срубленные деревья на Западном в Ростове
Голая площадка после вырубки деревьев на 2-ой Краснодарской в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

Люди предполагают, что срубили деревья не просто так.

«Наверняка здесь продолжат ставить в ряд ларьки», — делятся мыслями ростовчане.

На Западном в Ростове массово вырубили деревья
Видео: rostovgazeta.ru

В пресс-службе администрации Ростова на момент публикации материала затруднились сообщить, было ли разрешение на массовую вырубку крупных деревьев.

«Присылайте официальный запрос, мы обязательно ответим», — подчеркнули в пресс-службе.

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ради застройки на улице Каширской в Ростове уничтожили почти сотню полувековых крупных деревьев. Сейчас это строительство прекратилось, а жители ближайших домов лишились прогулочной зоны. Теперь вместо излюбленной рощи здесь располагается брошенная, подготовленная под строительство площадка из бетона и щебня.

Для застройки участка на Западном в Ростове вырубили почти сотню здоровых деревьев
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