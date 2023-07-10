Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Вдоль офисов на 2-й Краснодарской, 147 «Б» в Ростове располагается протяженная зеленая зона, которая всегда была излюбленным местом для прогулок местных жителей.
Однако 10 июня люди обнаружили здесь частично освобожденное от деревьев пространство — было спилено порядка 12 деревьев.
«Деревья были крупные, здоровые, и своей пышной, зеленой кроной спасали от палящего солнца», — говорят местные жители.
Люди предполагают, что срубили деревья не просто так.
«Наверняка здесь продолжат ставить в ряд ларьки», — делятся мыслями ростовчане.
В пресс-службе администрации Ростова на момент публикации материала затруднились сообщить, было ли разрешение на массовую вырубку крупных деревьев.
«Присылайте официальный запрос, мы обязательно ответим», — подчеркнули в пресс-службе.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ради застройки на улице Каширской в Ростове уничтожили почти сотню полувековых крупных деревьев. Сейчас это строительство прекратилось, а жители ближайших домов лишились прогулочной зоны. Теперь вместо излюбленной рощи здесь располагается брошенная, подготовленная под строительство площадка из бетона и щебня.