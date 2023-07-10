Ранее RostovGazeta сообщала, как ради застройки на улице Каширской в Ростове уничтожили почти сотню полувековых крупных деревьев. Сейчас это строительство прекратилось, а жители ближайших домов лишились прогулочной зоны. Теперь вместо излюбленной рощи здесь располагается брошенная, подготовленная под строительство площадка из бетона и щебня.