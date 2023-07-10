Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Ночью пьяный мужчина пришел в больницу и начал требовать, чтобы его осмотрел врач, так как ему стало плохо. Охранник объяснил, что он сможет пройти в порядке очереди, поэтому придется подождать.
Этот вариант не устроил посетителя и он бросил в собеседника камень, сломав ему нос. После этого медсестры спрятали пострадавшего, оказали первую помощь.
А в это время хулиган разбил несколько окон на первом этаже здания. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области задержали дебоширов, избивших участкового за замечания.