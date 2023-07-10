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Дебошир разбил окна в больнице и сломал нос охраннику в Ростовской области

10 июля 2023, 07:10
Фото: pxhere.com
Дебошир разбил окна в больнице и сломал нос охраннику в Ростовской области
В Ростовской области мужчина разбил окна больницы в Каменске и напал на сотрудника охраны, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Ночью пьяный мужчина пришел в больницу и начал требовать, чтобы его осмотрел врач, так как ему стало плохо. Охранник объяснил, что он сможет пройти в порядке очереди, поэтому придется подождать.

Этот вариант не устроил посетителя и он бросил в собеседника камень, сломав ему нос. После этого медсестры спрятали пострадавшего, оказали первую помощь.

В Ростовской области задержали дебоширов, избивших участкового за замечания
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А в это время хулиган разбил несколько окон на первом этаже здания. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области задержали дебоширов, избивших участкового за замечания.

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