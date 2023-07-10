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Донские аграрии могут получить льготное финансирование в ПСБ

10 июля 2023, 13:54
Фото: ПАО «Промсвязьбанк»
ПСБ предлагает специальные решения для клиентов-аграриев, делая льготное финансирование доступнее.

Ростовские сельхозпроизводители ознакомились с условиями кредитного продукта «ПСБ растем вместе!» в ходе деловой программы VII выставки-демонстрации «День донского поля — 2023».

Кредит «ПСБ растем вместе!» отличается низкой процентной ставкой, минимальным количеством запрашиваемых документов и быстрым предоставлением финансирования. Можно получить заем на сумму до 350 миллионов рублей сроком до 18 месяцев. Процентная ставка не превысит 5% годовых.

Средства можно использовать для пополнения оборотных средств, включая проведение сезонных посевных работ, уборочную кампанию, приобретение горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники и оборудования, а также оплату электроэнергии.

Директор ПСБ в Ростовской области Лариса Чураева отметила, что поддержка агропромышленного комплекса является важным инструментом для достижения высоких результатов в сельском хозяйстве. Она подчеркнула, что запуск новой программы «ПСБ растем вместе!» является важным и своевременным решением, которое поможет аграриям реализовать новые проекты и расширить производство.

Отметим, что Ростовская область — один из лидеров в сельскохозяйственном производстве России. Регион получает широкий перечень мер государственной поддержки, включая льготное кредитование. ПСБ входит в число уполномоченных банков, которые участвуют в государственных программах льготного кредитования агропромышленного комплекса по линии Министерства сельского хозяйства РФ.

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