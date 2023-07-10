Донские аграрии могут получить льготное финансирование в ПСБ

Средства можно использовать для пополнения оборотных средств, включая проведение сезонных посевных работ, уборочную кампанию, приобретение горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники и оборудования, а также оплату электроэнергии.