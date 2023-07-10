Два человека погибли на скользкой трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск»

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Published Сегодня, 09:27
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В понедельник, 10 июля, в 06.00 мск на 126-м километре трассы «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» 41-летний водитель автомобиля Genesis на затяжном повороте потерял контроль над автомобилем из-за аквапланирования и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2109.
52-летний водитель грузовика Hyundai Porter не успел отреагировать и установить свое транспортное средство и врезался в ВАЗ-2109, после этого уже в Hyundai Porter врезался грузовик MAN.
В результате аварии погибли 62-летний водитель ВАЗ-2109 и его 21-летний пассажир, пострадали две пассажирки автомобиля Genesis — их доставили в больницу. Теперь полиция будет выяснять обстоятельства аварии.
Госавтоинспекция призывает водителей управлять автомобилем на безопасной скорости, особенно, во время дождя, поскольку транспортное средство может уйти в аквапланирование, угрожающее серьезными последствиями как для автомобилистов, так и их пассажиров.
Ранее водитель без прав в Ростовской области спровоцировал аварию, в которой погибли его пассажирки.