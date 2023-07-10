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Движение транспорта ограничат на Ворошиловском в Ростове в ночь на 11 июля

10 июля 2023, 14:27
Фото: 1MI
Движение транспорта ограничат на Ворошиловском в Ростове в ночь на 11 июля
Движение машин ограничат на Ворошиловском в Ростове в ночь на 11 июля, сообщили в администрации города.

В Ростове на Ворошиловском проспекте проведут финальные работы по благоустройству разрытия на подземных инженерных коммуникациях. Рабочие начнут восстановление дорожного покрытия 10 июля в 22.00 мск. Завершить работы обещают к 06.00 мск 11 июля.

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В эти часы движение по проспекту будет ограничено на пересечении Ворошиловского с улицей Варфоломеева.

Водителей просят заранее продумывать свой маршрут и по возможности искать объездные пути.

Напомним, теплотрассу на Ворошиловском начинали ремонтировать еще 1 июля. Из-за замены крупного участка трубопровода проспект оказался разрыт, а движение приостановлено почти на два дня. Затем проблемы участок закрывали временным покрытием. Сейчас же его обещают окончательно отремонтировать.

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