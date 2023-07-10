Напомним, теплотрассу на Ворошиловском начинали ремонтировать еще 1 июля. Из-за замены крупного участка трубопровода проспект оказался разрыт, а движение приостановлено почти на два дня. Затем проблемы участок закрывали временным покрытием. Сейчас же его обещают окончательно отремонтировать.