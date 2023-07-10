При этом анапские чиновники заявляют, что роста объема водорослей по сравнению с прошлым годом нет. Камка самостоятельно мигрирует при смене течения, а значит у отдыхающих есть возможность выбрать любой другой пляж, где водорослей нет. Также в администрации заявили, что камка имеет лечебный эффект.