Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Напомним, цветение водорослей в Анапе происходит ежегодно из-за высокой температуры и продолжается до конца лета — пока температура воды не станет снижаться. По мнению экспертов, сама по себе камка безвредна и безопасна, но всё же доставляет дискомфорт отдыхающим.
Туристы в социальных сетях публикуют ролики, снятые на побережье Черного моря, на кадрах которых видно прибитое к берегу большое количество ядовито-зеленой массы. А если камка успевает «завянуть» и стать темно-бурой, она также распространяет неприятный сероводородный запах.
При этом анапские чиновники заявляют, что роста объема водорослей по сравнению с прошлым годом нет. Камка самостоятельно мигрирует при смене течения, а значит у отдыхающих есть возможность выбрать любой другой пляж, где водорослей нет. Также в администрации заявили, что камка имеет лечебный эффект.
Баташев высказал мнение о том, что цветение водорослей провоцирует совокупность факторов, но больше всего оказывает влияние качество воды. Вопрос её чистоты напрямую влияет на способность водной растительности размножаться.
«Важно понимать, что мы сбрасываем в воду. Море обладает большой способностью к самоочищению, но если водоросли прибивает к берегу, эта способность явно недостаточна», — говорит эксперт.
По мнению эколога, состояние прибрежной зоны является индикатором тех потребностей, которые есть у моря.
Он также отметил, что работа с водорослями требует серьезных инвестиций. Их нужно изучать, чтобы понимать причину появления. Также вложений требует механическая уборка пляжей. Но если власти захотят, это реализуемо.
«На другом берегу Черного моря — в Румынии — есть специальные машины, которые ежедневно по несколько раз ездят по пляжу. Они чистят берег от мусора, ракушек, контролируют качество моря. Несмотря на то, что страна бедная, они этим занимаются», — рассказывает Баташев.
Эксперт добавляет, что хорошая экология на Черноморском побережье — это конкурентоспособность нашей страны. Она напрямую влияет на привлекательность курортов для туристов. Поэтому властям необходимо прикладывать усилия для решения проблемы — создавать качественные очистные сооружения, следить за несанкционированными сливами из ливневок и канализации и контролировать качество воды.
Ранее в разговоре с RostovGazeta эколог назвал мусорный кризис и застройку заповедных территорий главными экологическими проблемами Краснодарского края.