Эксперт считает, что об очистке Кубани говорить пока рано, но повлиять на проблему можно за счет уменьшения объема выносимого в реку загрязнения и модернизации системы очистных сооружений в городах. Кроме того, властям всех регионов, где протекает Кубань, необходимо наладить системный мониторинг водного объекта и взять под контроль фермерскую деятельность.