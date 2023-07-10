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Эколог Шевченко заявил, что в реку Кубань массово сливают канализацию и выбросы

10 июля 2023, 14:03
Фото: 1MI
Эксперт Шевченко заявил, что в реку Кубань массово сбрасывают канализацию
Река Кубань находится в плохом экологическом состоянии из-за сброса канализационных стоков и загрязнения рек, впадающих в водный объект, отходами агрокомплексов, сообщил эколог Дмитрий Шевченко.

В прошлом столетии река Кубань пользовалась популярностью у жителей Краснодарского края — на пляжах отдыхали толпы людей. Однако сейчас состояние водного объекта оставляет желать лучшего: вдоль всей прибрежной зоны реки установлены таблички, предупреждающие о запрете купания.

По словам эксперта, Кубань обозначена в федеральных рейтингах как река с очень высокой степенью загрязненности. Туда в огромном количестве попадают нефтепродукты, железо, нитраты, фосфаты и другие вредные вещества, негативно влияющие на здоровье человека.

Главной причиной загрязнения Шевченко называет самовольные врезки в ливневую канализацию, а значит выброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков прямо в реку.

«Ливневка во всех городах, где проходит Кубань, не проходит никакой очистки. Поэтому все городские загрязнения идут в реку. Содержание органических веществ в воде просто катастрофическое», — говорит эколог.

«Ливневка во всех городах, где проходит Кубань, не проходит никакой очистки. Поэтому все городские загрязнения идут в реку. Содержание органических веществ в воде просто катастрофическое», — говорит эколог.«Ливневка во всех городах, где проходит Кубань, не проходит никакой очистки. Поэтому все городские загрязнения идут в реку. Содержание органических веществ в воде просто катастрофическое», — говорит эколог.
«Ливневка во всех городах, где проходит Кубань, не проходит никакой очистки. Поэтому все городские загрязнения идут в реку. Содержание органических веществ в воде просто катастрофическое», — говорит эколог.
Фото: Yuriy75/cc by/wikimedia.org

Другим фактором является загрязнение степных рек, впадающих в Кубань, отходами агропромышленных комплексов. По его словам, северная часть реки запитывается водами, которые прошли через рисовые поля и вынесли с собой большое количество удобрений — фосфора, азота и органических пестицидов.

Эксперт считает, что об очистке Кубани говорить пока рано, но повлиять на проблему можно за счет уменьшения объема выносимого в реку загрязнения и модернизации системы очистных сооружений в городах. Кроме того, властям всех регионов, где протекает Кубань, необходимо наладить системный мониторинг водного объекта и взять под контроль фермерскую деятельность.

Ранее RostovGazeta выясняла, как в Ростовской области канализацию сливают в Дон.

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