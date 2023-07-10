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Экотехнопарк по переработке отходов построят в Ростовской области за 1,3 млрд рублей

10 июля 2023, 14:51
Фото: 1MI
Экотехнопарк по переработке отходов построят в Ростовской области за 1,3 млрд рублей
Более миллиарда рублей инвестируют в Ростовской области в строительство экотехнопарка по переработке отходов, рассказали в правительстве региона.

В ближайший год в Ростовской области построят комплекс по переработке строительных и промышленных отходов. Площадь объекта составит более шести тысяч квадратных метров. Соглашение об этом подписал замгубернатора Игорь Сорокин и директор по развитию ООО «МК ЭКО-ВОСХОД» Елена Пелецкая.

Известно, что на предприятии планируют запустить отдельные технологические линии по переработке строительных и промышленных отходов с последующим производством грунта, щебня, заполнителя для бетонно-щебеночных смесей, тротуарной плитки. Перерабатывать в экотехнопарке хотят и стекло. Из него буду производить ровинг, резинотехнические изделия, текстиль, резиновый порошок и резиновую крошку.

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Игорь Сорокин добавил, что производство будет расположено на базе Новочеркасского индустриального парка.

Также ранее Игорь Сорокин подписал соглашение о строительстве в Ростовской области завода по производству БПЛА.

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#Алина Заярная#Правительство Ростовской области#Строительство завода в Ростовской области#Новости#Ростовская область#Новочеркасск#Сорокин Игорь Николаевич
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