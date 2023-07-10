Известно, что на предприятии планируют запустить отдельные технологические линии по переработке строительных и промышленных отходов с последующим производством грунта, щебня, заполнителя для бетонно-щебеночных смесей, тротуарной плитки. Перерабатывать в экотехнопарке хотят и стекло. Из него буду производить ровинг, резинотехнические изделия, текстиль, резиновый порошок и резиновую крошку.