Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
В ближайший год в Ростовской области построят комплекс по переработке строительных и промышленных отходов. Площадь объекта составит более шести тысяч квадратных метров. Соглашение об этом подписал замгубернатора Игорь Сорокин и директор по развитию ООО «МК ЭКО-ВОСХОД» Елена Пелецкая.
Известно, что на предприятии планируют запустить отдельные технологические линии по переработке строительных и промышленных отходов с последующим производством грунта, щебня, заполнителя для бетонно-щебеночных смесей, тротуарной плитки. Перерабатывать в экотехнопарке хотят и стекло. Из него буду производить ровинг, резинотехнические изделия, текстиль, резиновый порошок и резиновую крошку.
Игорь Сорокин добавил, что производство будет расположено на базе Новочеркасского индустриального парка.
Также ранее Игорь Сорокин подписал соглашение о строительстве в Ростовской области завода по производству БПЛА.