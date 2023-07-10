На работы потенциальному подрядчику готовы выделить 1,8 миллиона рублей. За эти деньги необходимо заделать трещины на фасаде, выполнить высококачественную штукатурку стен по камню и установить перила для лестничных площадок. Также подрядчик обязуется отреставрировать украшенный лепным и штукатурным декором фасад с медальонами, оконными проёмами и коваными балконами.