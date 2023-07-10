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Фасад Доходного дома Ивана Куксы отреставрируют в центре Ростова

10 июля 2023, 13:12
Фото: Rost.galis/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Фасад Доходного дома Ивана Куксы отреставрируют в центре Ростова
В Ростове планируют восстановить фасад Доходного дома Ивана Куксы, сообщается на сайте государственных закупок.

В Ростове планируют капитально отремонтировать фасад Доходного дома Ивана Куксы. Здание находится на улице Станиславского, 91. Заказчиком реконструкции фасада выступает областной «Центр по профилактике и борьбе со СПИД». В здании Доходного дома находится лаборатория учреждения.

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На работы потенциальному подрядчику готовы выделить 1,8 миллиона рублей. За эти деньги необходимо заделать трещины на фасаде, выполнить высококачественную штукатурку стен по камню и установить перила для лестничных площадок. Также подрядчик обязуется отреставрировать украшенный лепным и штукатурным декором фасад с медальонами, оконными проёмами и коваными балконами.

На работы ему дается 90 дней. При этом гарантийный срок на его работы составляет два года.

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