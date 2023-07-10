Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В Ростове планируют капитально отремонтировать фасад Доходного дома Ивана Куксы. Здание находится на улице Станиславского, 91. Заказчиком реконструкции фасада выступает областной «Центр по профилактике и борьбе со СПИД». В здании Доходного дома находится лаборатория учреждения.
На работы потенциальному подрядчику готовы выделить 1,8 миллиона рублей. За эти деньги необходимо заделать трещины на фасаде, выполнить высококачественную штукатурку стен по камню и установить перила для лестничных площадок. Также подрядчик обязуется отреставрировать украшенный лепным и штукатурным декором фасад с медальонами, оконными проёмами и коваными балконами.
На работы ему дается 90 дней. При этом гарантийный срок на его работы составляет два года.
Ранее власти Ростова изъяли землю под аварийным Доходным домом Рогозиной.