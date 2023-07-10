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Posted 10 июля 2023, 17:44

Published 10 июля 2023, 17:44

Modified 10 июля 2023, 17:44

Updated 10 июля 2023, 17:44

«Интеррос» Владимира Потанина и VK вложатся в «Точку»

«Интеррос» Владимира Потанина и VK вложатся в «Точку»

10 июля 2023, 17:44
Фото: 1MI.
В понедельник, 10 июля, банк «Траст», доля которого в АО «Точка» достигала 90,01%, продал принадлежащий ему пакет акций сервиса за 41,5 миллиарда рублей. Теперь сервисом для бизнеса владеет команда топ-менеджеров наряду с консорциумом инвесторов.

Как сообщает newizv.ru, «Точка» на фоне совершения сделки не только сможет сохранить свою «технологическую ДНК», но и обеспечит участие в своем развитии новых партнеров.

В консорциуме инвесторов числится «Интеррос» Владимира Потанина. К консорциуму также могут присоединиться несколько технологических компаний, например VK, что указано в пресс-релизе «Точки».

Доли новых инвесторов еще официально не известны, однако стало ясно, что в консорциуме отсутствует мажоритарный инвестор, поэтому команда «Точки» обладает максимумом свободы для ведения бизнеса и способна обеспечить неизменность культуры и штата сервиса.

 

Глава «Точки» Андрей Завадских назвал причины, по которым топ-менеджмент решил не отдавать банк в одни руки какого-либо мажоритария, а смог заинтересовать консорциум инвесторов в приобретении контрольного пакета акций АО «Точка».

По словам Завадских, до начала торгов была организована встреча с возможными акционерами, по итогам которой стало ясно, что ни с одним из них нет должного взаимопонимания относительно перспектив развития. Гендиректор напомнил, что «Точка» — это не только банк, но и экосистема небанковских сервисов, которые помогают делать мир удобным для бизнеса. Компании необходимо придерживаться заложенных ранее принципов.

В «Интерросе» пообещали, что действующий штат сотрудников «Точки», который стоял у ее истоков, будет так же, как и ранее, руководить бизнес-процессами. Инвесторы, как и «Интеррос», не смогут контролировать развитие компании.

Возглавляющий «Интеррос» Сергей Батехин заявил, что его компанию интересует не контроль над акциями, а возможность направлять инвестиции на развитие уникальных технологий. Роль «Интерроса» как долгосрочного финансового инвестора поможет «Точке» поддержать устойчивость, нужную для воплощения ее стратегии развития. А отсутствие контроля потенциальных инвесторов позволит сохранить гибкость ее бизнес-модели и внушительный потенциал возможностей для партнерства.

Сделку с «Точкой» финансовые аналитики оценивают как нетипичную, но вполне соответствующую духу нашего времени. Продавцу — банку «Траст» — направили семь заявок. Среди претендентов, по слухам, были Росбанк, Альфа-Банк, Уралсиб, Совкомбанк, «Яндекс», Qiwi.

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