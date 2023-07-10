«Интеррос» Владимира Потанина и VK вложатся в «Точку»

По словам Завадских, до начала торгов была организована встреча с возможными акционерами, по итогам которой стало ясно, что ни с одним из них нет должного взаимопонимания относительно перспектив развития. Гендиректор напомнил, что «Точка» — это не только банк, но и экосистема небанковских сервисов, которые помогают делать мир удобным для бизнеса. Компании необходимо придерживаться заложенных ранее принципов.