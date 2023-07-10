Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Во время выступления главного научного сотрудника Института российской истории РАН Василия Христофорова попросили высказаться на тему возрождения СМЕРШа. Речь идет о том, чтобы бороться с диверсиями в рамках СВО.
«В текущей обстановке восстанавливать СМЕРШ не следует. В России есть контрразведка ФСБ, встроенная в вертикаль управления», — пишет Don24 со ссылкой на слова эксперта.
Напомним, что СМЕРШ — это название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в период Второй мировой войны.
Ранее политолог Гусий объяснил, зачем Украина ударила ракетой по Ростовской области и Крыму.