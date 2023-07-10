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Историки в Ростове-на-Дону высказались о возрождении СМЕРШа в условиях СВО

10 июля 2023, 08:59
Фото: Vizu/CC0/wiki
Историки в Ростове-на-Дону высказались о возрождении СМЕРШа в условиях СВО
В Ростове-на-Дону во время научной конференции обсудили тему возрождения военной контрразведки СМЕРШ, сообщают СМИ.

Во время выступления главного научного сотрудника Института российской истории РАН Василия Христофорова попросили высказаться на тему возрождения СМЕРШа. Речь идет о том, чтобы бороться с диверсиями в рамках СВО.

«В текущей обстановке восстанавливать СМЕРШ не следует. В России есть контрразведка ФСБ, встроенная в вертикаль управления», — пишет Don24 со ссылкой на слова эксперта.

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Напомним, что СМЕРШ — это название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в период Второй мировой войны.

Ранее политолог Гусий объяснил, зачем Украина ударила ракетой по Ростовской области и Крыму.

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