Из Ростова отправили груз в старейший центр реабилитации животных в ДНР

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В сборе посылки участвовали жители Ростовской области, экоактивисты, депутаты «Единой России», рассказал региональный координатор партпроекта, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Виталий Ломиворотов.
Общими усилиями было собрано значительное количество корма, зерна, сена, а ещё лекарственные препараты. Всё это силами проекта доставили накануне в Донецкую Народную Республику.
К слову, реабилитационный центр «Велес» был основан более 10 лет назад и располагается в пригороде столицы республики. В центре находятся более 60 животных 20 разновидностей: лошади, пони, декоративные козы и бараны, хряк, кошки и собаки, енотовидные собаки, попугай Ара, минипиги, ястреб, вороны, сова, белки и другие.
«Наш реабилитационный центр занимается попавшими в беду животными. В том числе помогаем и птицам. Если попавшее в центр дикое животное можно вылечить — его лечим и выпускаем, а те, кто не сможет жить в природе, остаются у нас. Многих животных и птиц мы „выходили“ и выпустили в природу, но это животные и птицы, которые могут о себе позаботиться в дальнейшем», — поделилась создатель и руководитель «Велеса» Светлана Симбирцева. По ее словам, часть подопечных нуждаются в особой заботе, например, пострадавшие от обстрелов, или же слепая кошка, находившаяся в одиночестве в квартире в Мариуполе и спасавшаяся от голода поеданием лука.
Несмотря на все обстоятельства, в центре не прекращаются бесплатные занятия иппотерапией для детей с ОВЗ.
«Такие люди заслуживают огромного уважения и им нужно при любой возможности помогать», — подчеркнула глава общественного совета партпроекта «Защита животного мира» Галина Лебедь, говоря о коллективе «Велеса».
В партпроекте также отметили донские муниципалитеты, проявившие наибольшую активность при сборе корма и лекарств для «Велеса»: Тарасовский, Обливский и Матвеево-Курганский район, города Ростов-на-Дону, Волгодонск и другие.