rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Изображение материала

Из Ростова отправили груз в старейший центр реабилитации животных в ДНР

10 июля 2023, 15:02
Фото: 1MI
Ростовские представители проекта «Единой России» «Защита животного мира» организовали сбор помощи одному их старейших реабилитационных центров для животных «Велес» в Донецкой Народной Республике.

В сборе посылки участвовали жители Ростовской области, экоактивисты, депутаты «Единой России», рассказал региональный координатор партпроекта, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Виталий Ломиворотов.

Общими усилиями было собрано значительное количество корма, зерна, сена, а ещё лекарственные препараты. Всё это силами проекта доставили накануне в Донецкую Народную Республику.

Фото: «Единая Россия»

К слову, реабилитационный центр «Велес» был основан более 10 лет назад и располагается в пригороде столицы республики. В центре находятся более 60 животных 20 разновидностей: лошади, пони, декоративные козы и бараны, хряк, кошки и собаки, енотовидные собаки, попугай Ара, минипиги, ястреб, вороны, сова, белки и другие.

«Наш реабилитационный центр занимается попавшими в беду животными. В том числе помогаем и птицам. Если попавшее в центр дикое животное можно вылечить — его лечим и выпускаем, а те, кто не сможет жить в природе, остаются у нас. Многих животных и птиц мы „выходили“ и выпустили в природу, но это животные и птицы, которые могут о себе позаботиться в дальнейшем», — поделилась создатель и руководитель «Велеса» Светлана Симбирцева. По ее словам, часть подопечных нуждаются в особой заботе, например, пострадавшие от обстрелов, или же слепая кошка, находившаяся в одиночестве в квартире в Мариуполе и спасавшаяся от голода поеданием лука.

Несмотря на все обстоятельства, в центре не прекращаются бесплатные занятия иппотерапией для детей с ОВЗ.

«Такие люди заслуживают огромного уважения и им нужно при любой возможности помогать», — подчеркнула глава общественного совета партпроекта «Защита животного мира» Галина Лебедь, говоря о коллективе «Велеса».

Фото: «Единая Россия»

В партпроекте также отметили донские муниципалитеты, проявившие наибольшую активность при сборе корма и лекарств для «Велеса»: Тарасовский, Обливский и Матвеево-Курганский район, города Ростов-на-Дону, Волгодонск и другие.

Подпишитесь
В Минобороны обещали принять меры после попытки Украины ударить по Ростовской области
Сегодня, 10:28
Завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области
Сегодня, 09:56
Правозащитник рассказал, как экс-чиновница из Батайска вернула себе почетное звание
Сегодня, 09:54
Ростовчанин рассказал, как банковские карты попадают в стоп-лист после оплаты проезда
Сегодня, 09:48
ВС РФ рассмотрит жалобу на решение об открытии дела на экс-главу Ростовского облсуда
Сегодня, 09:01
Историки в Ростове-на-Дону высказались о возрождении СМЕРШа в условиях СВО
Сегодня, 08:59