Из Ростова отправили груз в старейший центр реабилитации животных в ДНР

«Наш реабилитационный центр занимается попавшими в беду животными. В том числе помогаем и птицам. Если попавшее в центр дикое животное можно вылечить — его лечим и выпускаем, а те, кто не сможет жить в природе, остаются у нас. Многих животных и птиц мы „выходили“ и выпустили в природу, но это животные и птицы, которые могут о себе позаботиться в дальнейшем», — поделилась создатель и руководитель «Велеса» Светлана Симбирцева. По ее словам, часть подопечных нуждаются в особой заботе, например, пострадавшие от обстрелов, или же слепая кошка, находившаяся в одиночестве в квартире в Мариуполе и спасавшаяся от голода поеданием лука.