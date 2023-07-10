Корпорация МСП: Офсетные договоры способствуют развитию импортозамещения в стране

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Часть данных инвестиций привлечена предприятиями в рамках программ льготного кредитования Правительства Российской Федерации и Корпорации МСП.
Как сообщает издание ТАСС, офсетные договоры дают госкомпаниям возможность рассчитывать на долгосрочные поставки требуемых товаров отечественного производства надлежащего качества и в необходимых объемах. Об этом рассказал Александр Исаевич, гендиректор Корпорации МСП.
«Одновременно малый и средний бизнес получает дополнительный стимул инвестировать в развитие своего производства, имея долгосрочные контракты и понятные горизонты планирования», — отметил он.
Например, в Московской области откроется производство импортозамещенных транспондеров для бесконтактной оплаты проезда по платным автотрассам. Это первый офсетный договор, на сумму 120 млн рублей, который заключило ООО «Автодор — Платные Дороги».
В Тульской области в рамках самого крупного на данный момент офсетного соглашения, заключенного группой «Интер РАО» с МСП-поставщиком, будет производиться огнестойкое турбинное масло. Оно заменит продукцию из Соединенных Штатов и Великобритании. Договор был заключен на сумму 2,4 млрд рублей.
Компания «Росгео» подписала офсетный договор на пять лет. Благодаря нему будет налажено производство бурильных труб в Оренбургской области. Ранее поставки этой продукции осуществлялись из КНР, Канады и Швеции.
В соответствии с офсетным договором, заключенным на два года РЖД на сумму 99,5 млн рублей, будут налажены поставки средств малой механизации. Производство расположится в Челябинской области.
При содействии Корпорации МСП уже утвердили 10 подобных программ, и еще более чем 20 заказчиками запланирован их запуск. Через цифровую платформу МСП.РФ подано более 130 заявок от предпринимателей, которые выразили желание принять участие в «выращивании».
Изменения, давшие толчок реализации программ «выращивания» и уточнившие возможность заключения офсетных договоров в соответствии с 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября 2022 года по инициативе Минэкономразвития.
Офсетное соглашение — это договор, в соответствии с которым компания МСП инвестирует собственные или кредитные средства в свое действующее или новое производство. Заказчик, в свою очередь, обязуется в течение определенного времени закупать у нее товары или услуги в определенном объеме. Корпорация МСП выступает в роли оператора данной программы.