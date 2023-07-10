Корпорация МСП: Офсетные договоры способствуют развитию импортозамещения в стране

Офсетное соглашение — это договор, в соответствии с которым компания МСП инвестирует собственные или кредитные средства в свое действующее или новое производство. Заказчик, в свою очередь, обязуется в течение определенного времени закупать у нее товары или услуги в определенном объеме. Корпорация МСП выступает в роли оператора данной программы.