Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Работы пройдут с 24 июля по 12 августа, из-за чего предстоит остановить работы котельных. Горячей воды не будет на Сиверса, Пушкинской, проспекте Соколова, Текучева, проспектах Театральный, Шолохова, улицах 22 и 21 линии.
Кроме того, проблемы с горячей водой могут быть на улицах Капустина, Пацаева, бульваре Комарова, улицах Стартовая, Планетная, Орбитальная, Каракумская, Королева, Космонавтов, Волкова. Также это может коснуться Лелюшенко, Миронова, Думенко, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Ленина.
Воду начнут включать с 30 июля без дополнительного оповещения. Если будут выявлены дефекты, то этот процесс могут отложить.
Ранее холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону.