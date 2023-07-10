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Массовые отключения горячей воды ожидаются в Ростове-на-Дону с 24 июля

10 июля 2023, 11:54
Фото: pxhere.com
Массовые отключения горячей воды ожидаются в Ростове-на-Дону с 24 июля
В Ростове-на-Дону снова пройдут отключения горячей воды из-за технических работ на теплосетях, сообщают «Ростовские тепловые сети».

Работы пройдут с 24 июля по 12 августа, из-за чего предстоит остановить работы котельных. Горячей воды не будет на Сиверса, Пушкинской, проспекте Соколова, Текучева, проспектах Театральный, Шолохова, улицах 22 и 21 линии.

Кроме того, проблемы с горячей водой могут быть на улицах Капустина, Пацаева, бульваре Комарова, улицах Стартовая, Планетная, Орбитальная, Каракумская, Королева, Космонавтов, Волкова. Также это может коснуться Лелюшенко, Миронова, Думенко, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Ленина.

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Воду начнут включать с 30 июля без дополнительного оповещения. Если будут выявлены дефекты, то этот процесс могут отложить.

Ранее холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону.

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