Кроме того, проблемы с горячей водой могут быть на улицах Капустина, Пацаева, бульваре Комарова, улицах Стартовая, Планетная, Орбитальная, Каракумская, Королева, Космонавтов, Волкова. Также это может коснуться Лелюшенко, Миронова, Думенко, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Ленина.