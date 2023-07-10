Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что система ПВО сбила украинскую ракету над Донецком. Повреждения получили крыши зданий, никто во время происшествия не погиб.
Теперь Минобороны рассказало, что были предприняты безуспешные попытки атаковать донской регион, Крым и Калужскую область. Министерство уточнило, что для этого противник использовал ракеты С-200, переоборудованные в ударный вариант.
«Уничтожены две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ», — сказано в сообщении.
Теперь будут приняты дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.