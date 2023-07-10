Набирает силу процесс выдвижения кандидатов в депутаты донского парламента

На сегодняшний день, о своем участии в выборах депутатов донского парламента пока заявили семь кандидатов, желающих побороться за депутатский мандат в одномандатных округах, из них шесть — в порядке самовыдвижения. Последним уведомил окружную комиссию о своем выдвижении по Родионово-Несветайскому одномандатному избирательному округу № 26 Владислав Мадыкин, выдвинутый партией «Новые люди».