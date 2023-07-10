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Набирает силу процесс выдвижения кандидатов в депутаты донского парламента

10 июля 2023, 14:46
Фото: Избирательная комиссия Ростовской области
Как сообщает Избирательная комиссия Ростовской области, сегодня процедуру заверения списков кандидатов в депутаты областного парламента проходит уже третий политический участник сентябрьских выборов — ЛДПР.

До этого соответствующую процедуру заверения успешно прошли списки Компартии Коммунисты России и партии «Новые люди».

На сегодняшний день, о своем участии в выборах депутатов донского парламента пока заявили семь кандидатов, желающих побороться за депутатский мандат в одномандатных округах, из них шесть — в порядке самовыдвижения. Последним уведомил окружную комиссию о своем выдвижении по Родионово-Несветайскому одномандатному избирательному округу № 26 Владислав Мадыкин, выдвинутый партией «Новые люди».

Сама процедура уведомления избиркомов о выдвижении кандидатов на выборах в ЗаксобраниеРостовской области завершится 28 июля.

С информацией о том, как проходит избирательная компания, в том числе и со списками партий, заверенных Избирательной комиссией Ростовской области, можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Избирательная комиссия Ростовской области

Напомним, в этом году голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области будет проходить в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября.

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