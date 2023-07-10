Набирает силу процесс выдвижения кандидатов в депутаты донского парламента

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
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Updated Сегодня, 14:48
До этого соответствующую процедуру заверения успешно прошли списки Компартии Коммунисты России и партии «Новые люди».
На сегодняшний день, о своем участии в выборах депутатов донского парламента пока заявили семь кандидатов, желающих побороться за депутатский мандат в одномандатных округах, из них шесть — в порядке самовыдвижения. Последним уведомил окружную комиссию о своем выдвижении по Родионово-Несветайскому одномандатному избирательному округу № 26 Владислав Мадыкин, выдвинутый партией «Новые люди».
Сама процедура уведомления избиркомов о выдвижении кандидатов на выборах в ЗаксобраниеРостовской области завершится 28 июля.
С информацией о том, как проходит избирательная компания, в том числе и со списками партий, заверенных Избирательной комиссией Ростовской области, можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в этом году голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области будет проходить в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября.