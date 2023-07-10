Оргкомитет конкурса «КонТЭКст» будет принимать заявки на премию до 30 августа

Премию «КонТЭКст» учредили в целях содействия стратегическому развитию коммуникаций в сфере промышленности и энергетики, а также для помощи в реализации государственной экономической и энергетической стратегии. Участниками конкурса могут быть промышленные предприятия, субъекты ТЭК и атомной отрасли, компании из сектора энергетического машиностроения и других сфер.