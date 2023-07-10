Оргкомитет конкурса «КонТЭКст» будет принимать заявки на премию до 30 августа

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Конкурс проводится уже 14 лет подряд. В его организации и проведении принимают участие государственные ведомства, предприниматели, ассоциации ТЭК и промышленности, представители различных профессиональных структур. НиК и 1MI являются официальными информационными партнерами мероприятия, пишет gorod55.ru.
Премию «КонТЭКст» учредили в целях содействия стратегическому развитию коммуникаций в сфере промышленности и энергетики, а также для помощи в реализации государственной экономической и энергетической стратегии. Участниками конкурса могут быть промышленные предприятия, субъекты ТЭК и атомной отрасли, компании из сектора энергетического машиностроения и других сфер.
В этом году организаторы ввели дополнительные показатели для оценки проектов — влияние коммуникаций на результаты экономической деятельности предприятия, активность в области медиа, быстрота и полнота публикации информации в СМИ, социальных сетях, телеграм-каналах. Оценке будет подлежать и профессионализм при сотрудничестве с журналистами и авторами блогов.
В шорт-лист конкурса включили день открытых презентаций, который состоится за день до церемонии награждения победителей. Жюри определит лучшую презентацию и наградит автора проекта.
Кроме этого, в рамках «КонТЭКста» пройдет конкурс среди журналистов отраслевых, федеральных и региональных СМИ, которые специализируются на темах развития ТЭК и промышленности в России.
Экспертная комиссия будет представлена ведущими специалистами из области масс-медиа, PR, сотрудниками СМИ и пресс-служб, представителями бизнес-структур, госкомпаний, госведомств и общественных организаций.
Более 500 предприятий приняли участие в «КонТЭКсте» за все 14 лет проведения конкурса. Чтобы стать участником премии, нужно заполнить заявку и направить ее через регистрационную форму на официальном сайте мероприятия или написать письмо оргкомитету на адрес [email protected].