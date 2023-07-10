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Пенсионер выстрелил в столб и случайно ранил себя в лицо в Ростове

10 июля 2023, 17:25
Фото: 1MI
Житель Ростова выстрелил в столб, однако пуля рикошетом угодила ему в лицо
Житель Ростова выстрелил в столб, однако пуля рикошетом угодила ему в лицо, рассказали в городской больнице скорой помощи.

Челюстно-лицевые хирурги больницы скорой медицинской помощи Ростова провели сложную операцию по извлечению миниатюрной пневматической пули из тканей лица 60-летнего пациента.

Мужчина хотел проверить свою меткость и выстрелил в жука на столбе. Однако пуля рикошетом попала ему в лицо, в область скулы. В первые секунды мужчина даже не понял, что произошло. Увидевшие кровь на его лице прохожие вызвали скорую.

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Медики объясняют, что пневматические пули маленькие. Достать их из раны с помощью магнита не получится. В случае ростовчанина пуля вообще начала мигрировать и опустилась еще ниже в мягких тканях под скуловой костью. Операция по ее извлечению длилась несколько часов.

Сейчас с пациентов все в порядке. Он поблагодарил медиков и пообещал впредь быть более осторожным с оружием.

Ранее RostovGazeta рассказала, как операции с участием роботов начали проводить в Ростове.

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