Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Челюстно-лицевые хирурги больницы скорой медицинской помощи Ростова провели сложную операцию по извлечению миниатюрной пневматической пули из тканей лица 60-летнего пациента.
Мужчина хотел проверить свою меткость и выстрелил в жука на столбе. Однако пуля рикошетом попала ему в лицо, в область скулы. В первые секунды мужчина даже не понял, что произошло. Увидевшие кровь на его лице прохожие вызвали скорую.
Медики объясняют, что пневматические пули маленькие. Достать их из раны с помощью магнита не получится. В случае ростовчанина пуля вообще начала мигрировать и опустилась еще ниже в мягких тканях под скуловой костью. Операция по ее извлечению длилась несколько часов.
Сейчас с пациентов все в порядке. Он поблагодарил медиков и пообещал впредь быть более осторожным с оружием.
Ранее RostovGazeta рассказала, как операции с участием роботов начали проводить в Ростове.