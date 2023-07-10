Медики объясняют, что пневматические пули маленькие. Достать их из раны с помощью магнита не получится. В случае ростовчанина пуля вообще начала мигрировать и опустилась еще ниже в мягких тканях под скуловой костью. Операция по ее извлечению длилась несколько часов.