Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Ранее они писали об объявленном в розыск мужчине по подозрению в изнасиловании девочки в хуторе Старая Станица. Говорилось, что он может передвигаться на автомобиле светлого цвета.
«Разыскиваемого удалось найти и задержать. В данный момент проводятся следственные действия», — пишет газета «Пик». Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.
До этого в Ростове задержали мужчину, который приставал к восьмилетней девочке. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Батайске 22-летний парень изнасиловал и ограбил 74-летнюю пенсионерку.