rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Изображение материала

Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали в Ростовской области

10 июля 2023, 08:58
Фото: 1MI
Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали в Ростовской области
В Ростовской области удалось задержать мужчину, который может быть причастен к изнасилованию несовершеннолетней, сообщают СМИ

Ранее они писали об объявленном в розыск мужчине по подозрению в изнасиловании девочки в хуторе Старая Станица. Говорилось, что он может передвигаться на автомобиле светлого цвета.

Неизвестный в Батайске изнасиловал годовалого кота Фуфика
Узнать подробнее
Фото: МО МВД России «Каменский»

«Разыскиваемого удалось найти и задержать. В данный момент проводятся следственные действия», — пишет газета «Пик». Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.

До этого в Ростове задержали мужчину, который приставал к восьмилетней девочке. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Батайске 22-летний парень изнасиловал и ограбил 74-летнюю пенсионерку.

Читайте также:
Неизвестный в Батайске изнасиловал годовалого кота ФуфикаВ Батайске 22-летний парень изнасиловал и ограбил 74-летнюю пенсионеркуВ Ростовской области пьяный 31-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в туалете
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Изнасилование#Розыск#ПИК#Старая Станица#Следственные действия#Автомобиль
Подпишитесь
В Минобороны обещали принять меры после попытки Украины ударить по Ростовской области
Сегодня, 10:28
Завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области
Сегодня, 09:56
Правозащитник рассказал, как экс-чиновница из Батайска вернула себе почетное звание
Сегодня, 09:54
Ростовчанин рассказал, как банковские карты попадают в стоп-лист после оплаты проезда
Сегодня, 09:48
ВС РФ рассмотрит жалобу на решение об открытии дела на экс-главу Ростовского облсуда
Сегодня, 09:01
Историки в Ростове-на-Дону высказались о возрождении СМЕРШа в условиях СВО
Сегодня, 08:59