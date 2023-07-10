Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Напомним, что активисты Ростовской области обратились с иском в суд Батайска. Они добивались отмены решения батайской Гордумы о присвоении звания «Почетный гражданин города» экс-начальнику Управления образования Батайска Людмиле Берлим.
Однако решение Ростовского областного суда отменило решение суда в Батайске. Это позволило Людмиле Берлим сохранить свое звание.
«Мы будем подавать кассационную жалобу. Похоже, что суд вернулся к своей прежней практике. Мое мнение таково, что дело о присвоении звания Берлим коррупциоемкое. В нем же завязана не только экс-чиновница, но и вся администрация Батайска, а также представители батайской Гордумы», — отмечает Павел Сагайда.
Правозащитник добавляет, что подал заявление о преступлении после того, как представители батайской Гордумы внесли подложные доказательства в Батайский городской суд. По словам собеседника, суд отнесся к доказательствам критически.
«Но они тоже самое повторили и в Ростовском облсуде. Мы заострили на это внимание, но суд не отреагировал», — резюмирует активист.
У редакции RostovGazeta нет подтверждения данной информации, кроме предположений спикера.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему общественники Батайска требуют лишить экс-чиновницу Людмилу Берлим звания «Почетный гражданин».