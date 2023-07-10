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Правозащитник рассказал, как экс-чиновница из Батайска вернула себе почетное звание

10 июля 2023, 09:54
Фото: батайск-официальный.рф
Правозащитник рассказал, как экс-чиновнице Батайска удалось вернуть почетное звание
Решение Батайского городского суда о признании недействительным постановления местной Гордумы о присвоении экс-чиновнице Людмиле Берлим звания Почетного гражданина города, отменил Ростовский областной суд. Об этом сообщил RostovGazeta правозащитник Павел Сагайда.

Напомним, что активисты Ростовской области обратились с иском в суд Батайска. Они добивались отмены решения батайской Гордумы о присвоении звания «Почетный гражданин города» экс-начальнику Управления образования Батайска Людмиле Берлим.

Однако решение Ростовского областного суда отменило решение суда в Батайске. Это позволило Людмиле Берлим сохранить свое звание.

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«Мы будем подавать кассационную жалобу. Похоже, что суд вернулся к своей прежней практике. Мое мнение таково, что дело о присвоении звания Берлим коррупциоемкое. В нем же завязана не только экс-чиновница, но и вся администрация Батайска, а также представители батайской Гордумы», — отмечает Павел Сагайда.

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Правозащитник добавляет, что подал заявление о преступлении после того, как представители батайской Гордумы внесли подложные доказательства в Батайский городской суд. По словам собеседника, суд отнесся к доказательствам критически.

«Но они тоже самое повторили и в Ростовском облсуде. Мы заострили на это внимание, но суд не отреагировал», — резюмирует активист.

У редакции RostovGazeta нет подтверждения данной информации, кроме предположений спикера.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему общественники Батайска требуют лишить экс-чиновницу Людмилу Берлим звания «Почетный гражданин».

Общественники Батайска требуют лишить экс-чиновницу звания «Почетный гражданин»
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