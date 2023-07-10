«Мы будем подавать кассационную жалобу. Похоже, что суд вернулся к своей прежней практике. Мое мнение таково, что дело о присвоении звания Берлим коррупциоемкое. В нем же завязана не только экс-чиновница, но и вся администрация Батайска, а также представители батайской Гордумы», — отмечает Павел Сагайда.