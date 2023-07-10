Психолог раскрыла секреты правильного подъема по будильнику

Она отметила, что многие выстраивают для себя такой режим подъема с молодости, когда у человека формируются его внутренние биологические ритмы и устанавливается определенный распорядок дня. Такие граждане считают, что просыпаться не спеша — полезно, однако врачи говорят об обратном. Им удалось установить, что «досыпание» по 5–10 минут несет больше вреда, чем пользы.