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Updated Сегодня, 16:47

Психолог раскрыла секреты правильного подъема по будильнику

10 июля 2023, 16:46
Психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина в своей беседе с NEWS.ru предупредила россиян, что не стоит ставить будильник на 5–10 минут раньше пробуждения.

Как сообщает NEWS.ru, эксперт объяснила это вредом для здоровья.

Она отметила, что многие выстраивают для себя такой режим подъема с молодости, когда у человека формируются его внутренние биологические ритмы и устанавливается определенный распорядок дня. Такие граждане считают, что просыпаться не спеша — полезно, однако врачи говорят об обратном. Им удалось установить, что «досыпание» по 5–10 минут несет больше вреда, чем пользы.

Полина заявляет, что выспаться за это время не получится, но возможность дополнительного сна дезориентирует мозг и провоцирует выработку мелатонина. В итоге люди не получают желанную бодрость, а, напротив, начинают чувствовать сонливость.

Психолог рекомендует ставить будильник на тот час, в котором требуется вставать. Подниматься предпочтительнее по первому сигналу будильника, а повтор стоит использовать только для подстраховки.

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