Продавец называет участок «последним пятном» под многоквартирную застройку в этом районе. Строить там предлагают клубный дом «делюкс-класса». Среди плюсов выделяют и расположенный поблизости винный завод, и сам парк. Также продавец утверждает, что имеет предварительное согласование по разрешению на строительство.