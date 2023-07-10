Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
В Ростове на продажу выставили участок в десять соток земли на улице Филимоновской, 96а. Пустырь находится рядом с парком Строителей, недалеко от Буденновского проспекта.
Продавец называет участок «последним пятном» под многоквартирную застройку в этом районе. Строить там предлагают клубный дом «делюкс-класса». Среди плюсов выделяют и расположенный поблизости винный завод, и сам парк. Также продавец утверждает, что имеет предварительное согласование по разрешению на строительство.
Уточняется, что рядом с участком уже расположены два ЖК бизнес-класса.
Заплатить за участок потенциальному покупателю предстоит 80 миллионов рублей.
Ранее в Ростове за 220 миллионов рублей выставили на продажу участок земли рядом с городским портом.