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Пустырь у парка Строителей в Ростове выставили на продажу за 80 миллионов рублей

10 июля 2023, 17:48
Фото: 1MI
В Ростове участок земли рядом с парком Строителей продают за 80 миллионов рублей
В Ростове участок земли рядом с парком Строителей продают за 80 миллионов рублей, объявление об этом появилось на сайте бесплатных объявлений.

В Ростове на продажу выставили участок в десять соток земли на улице Филимоновской, 96а. Пустырь находится рядом с парком Строителей, недалеко от Буденновского проспекта.

Продавец называет участок «последним пятном» под многоквартирную застройку в этом районе. Строить там предлагают клубный дом «делюкс-класса». Среди плюсов выделяют и расположенный поблизости винный завод, и сам парк. Также продавец утверждает, что имеет предварительное согласование по разрешению на строительство.

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Уточняется, что рядом с участком уже расположены два ЖК бизнес-класса.

Заплатить за участок потенциальному покупателю предстоит 80 миллионов рублей.

Ранее в Ростове за 220 миллионов рублей выставили на продажу участок земли рядом с городским портом.

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