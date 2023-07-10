Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Владимир Путин подписал федеральный закон, который упраздняет в Ростовской области сразу пять судов. Решение об этом власти приняли для совершенствования системы работы судов общей юрисдикции в регионе.
Упразднены, в частности, оказались Сальский городской и Песчанокопский районные суды. Вопросы, относящиеся к их ведению, отдали вновь созданному Сальскому районному суду. Также прекратят свою работу Мартыновский, Целинский и Орловский районные суды. Теперь их вопросы будут разбираться в Семикаракорском, Егорлыкском и Пролетарском районных судах.
Ранее стало известно, что Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на решение об открытии дела на экс-главу Ростовского облсуда.