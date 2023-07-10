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Путин подписал закон о ликвидации пяти судов в Ростовской области

10 июля 2023, 18:16
Фото: 1MI
Сразу пять судов упразднят в Ростовской области
Сразу пять судов упразднят в Ростовской области, соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

Владимир Путин подписал федеральный закон, который упраздняет в Ростовской области сразу пять судов. Решение об этом власти приняли для совершенствования системы работы судов общей юрисдикции в регионе.

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Упразднены, в частности, оказались Сальский городской и Песчанокопский районные суды. Вопросы, относящиеся к их ведению, отдали вновь созданному Сальскому районному суду. Также прекратят свою работу Мартыновский, Целинский и Орловский районные суды. Теперь их вопросы будут разбираться в Семикаракорском, Егорлыкском и Пролетарском районных судах.

Ранее стало известно, что Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на решение об открытии дела на экс-главу Ростовского облсуда.

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#Владимир Путин#Алина Заярная#Суд в Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область
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