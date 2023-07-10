Упразднены, в частности, оказались Сальский городской и Песчанокопский районные суды. Вопросы, относящиеся к их ведению, отдали вновь созданному Сальскому районному суду. Также прекратят свою работу Мартыновский, Целинский и Орловский районные суды. Теперь их вопросы будут разбираться в Семикаракорском, Егорлыкском и Пролетарском районных судах.