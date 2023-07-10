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Пьяный мужчина внезапно умер на пляже в Ростовской области

10 июля 2023, 13:55
Фото: 1MI
Пьяный мужчина внезапно умер на пляже в Ростовской области
Житель Волгодонска Ростовской области умер во время отдыха на пляже, рассказали СМИ.

45-летний мужчина погиб на оросительном канале Волгодонска 8 июля. Горожанин отдыхал на пляже вместе с друзьями и выпивал. В какой-то момент мужчине стало плохо, он подошел к воде, наклонился, потерял равновесие и упал. Выплыть из воды он так и не смог.

Что стало причиной гибели мужчины, пока неизвестно. Обстоятельства инцидента сейчас изучают компетентные органы, пишет Donday-Волгодонск.

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Официальных комментариев о происшествии пока не поступало.

Ранее 16-летний школьник умер на пляже в Азове после занятий на турнике.

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