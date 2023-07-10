45-летний мужчина погиб на оросительном канале Волгодонска 8 июля. Горожанин отдыхал на пляже вместе с друзьями и выпивал. В какой-то момент мужчине стало плохо, он подошел к воде, наклонился, потерял равновесие и упал. Выплыть из воды он так и не смог.