Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
45-летний мужчина погиб на оросительном канале Волгодонска 8 июля. Горожанин отдыхал на пляже вместе с друзьями и выпивал. В какой-то момент мужчине стало плохо, он подошел к воде, наклонился, потерял равновесие и упал. Выплыть из воды он так и не смог.
Что стало причиной гибели мужчины, пока неизвестно. Обстоятельства инцидента сейчас изучают компетентные органы, пишет Donday-Волгодонск.
Официальных комментариев о происшествии пока не поступало.
Ранее 16-летний школьник умер на пляже в Азове после занятий на турнике.