Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Согласно Постановлению городских властей, благоустройство воинских захоронений в Ростове выполняется в едином архитектурно-ландшафтном решении.
«Аллея Героев на Северном кладбище в Ростове признана воинским захоронением. Нам пообещали, что все будет залито бетоном, будет уложена тротуарная плитка. А остальное — установка стелы, надгробия, ложится на плечи родных», — отмечает мать погибшего на СВО сына Наталья Федорченко.
По ее словам, родные павших бойцов готовы за свой счет установить надгробия на могилы, но только сделать это не могут.
«Устанавливать памятники нам не разрешают до тех пор, пока не будет выполнено благоустройство. Уже прошел почти год. Работы постоянно переносятся. А все же понимают, что строительные работы надо проводить в теплое время года. Иначе через год мы придем к тому, что придется заново переделывать. Но лето скоро закончится, и ничего не происходит», — говорит ростовчанка.
Информация и причины данного факта будут уточняться редакцией Rostovgazeta.
Ранее RostovGazeta сообщала, что открытое три года назад кладбище «Ростовское» оказалось заполнено на 70%.