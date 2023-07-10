rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Изображение материала

Родные погибших на СВО пожаловались на благоустройство захоронений бойцов в Ростове

10 июля 2023, 11:55
Фото: mil.ru
Родные погибших на СВО пожаловались на благоустройство захоронений бойцов в Ростове
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Ростова Наталья Федорченко. От имени родственников погибших на СВО бойцов, она рассказала корреспонденту RostovGazeta о том, что уже почти год не удается установить надгробия павшим героям.

Согласно Постановлению городских властей, благоустройство воинских захоронений в Ростове выполняется в едином архитектурно-ландшафтном решении.

«Аллея Героев на Северном кладбище в Ростове признана воинским захоронением. Нам пообещали, что все будет залито бетоном, будет уложена тротуарная плитка. А остальное — установка стелы, надгробия, ложится на плечи родных», — отмечает мать погибшего на СВО сына Наталья Федорченко.

По ее словам, родные павших бойцов готовы за свой счет установить надгробия на могилы, но только сделать это не могут.

«Устанавливать памятники нам не разрешают до тех пор, пока не будет выполнено благоустройство. Уже прошел почти год. Работы постоянно переносятся. А все же понимают, что строительные работы надо проводить в теплое время года. Иначе через год мы придем к тому, что придется заново переделывать. Но лето скоро закончится, и ничего не происходит», — говорит ростовчанка.

Информация и причины данного факта будут уточняться редакцией Rostovgazeta.

Ранее RostovGazeta сообщала, что открытое три года назад кладбище «Ростовское» оказалось заполнено на 70%.

Открытое три года назад кладбище «Ростовское» оказалось заполнено на 70%
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый жилой район появится рядом с Северным кладбищем в РостовеНа уборке Северного кладбища в Ростове сэкономили два миллиона рублейВ Ростове на Аллее Героев Северного кладбища появилось 42 могилы с начала 2022 года
#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Дарья Демидова
Подпишитесь
В Минобороны обещали принять меры после попытки Украины ударить по Ростовской области
Сегодня, 10:28
Завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области
Сегодня, 09:56
Правозащитник рассказал, как экс-чиновница из Батайска вернула себе почетное звание
Сегодня, 09:54
Ростовчанин рассказал, как банковские карты попадают в стоп-лист после оплаты проезда
Сегодня, 09:48
ВС РФ рассмотрит жалобу на решение об открытии дела на экс-главу Ростовского облсуда
Сегодня, 09:01
Историки в Ростове-на-Дону высказались о возрождении СМЕРШа в условиях СВО
Сегодня, 08:59