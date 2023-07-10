«Устанавливать памятники нам не разрешают до тех пор, пока не будет выполнено благоустройство. Уже прошел почти год. Работы постоянно переносятся. А все же понимают, что строительные работы надо проводить в теплое время года. Иначе через год мы придем к тому, что придется заново переделывать. Но лето скоро закончится, и ничего не происходит», — говорит ростовчанка.