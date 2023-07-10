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Россияне использовали Tinder до последнего — big data Tele2

10 июля 2023, 12:27
Фото: Tele2
Компания Tele2 проанализировала активность клиентов в онлайн-сервисах для знакомств на фоне заявления Tinder об уходе с отечественного рынка.

В исследование вошли шесть платформ для дейтинга, суммарно количество пользователей в июне снизилось на 8,7%относительно мая 2023 года, 59% отказавшихся от онлайн-знакомств в июне — женщины.

Тренд на снижение интереса к онлайн-знакомствам среди клиентов Tele2 характерен для всех площадок. От Tinder, на фоне заявления об остановке работы на российском рынке, по итогам июня отказалось 7,4% — это 10% женской аудитории и 5,7% мужской. Подавляющее большинство продолжило пользоваться площадкой до 30 июня.

По итогам июня аудитория клиентов Tele2 распределилась следующим образом: большинство пользователей выбирают Mamba– 58%, далее идет Loveplanet — 22%, 12% обращаются к Love.mail.ru. Доля клиентовTinder в мае и июне оставалась неизменной — на уровне 5%. Такая «устойчивость» обусловлена равномерной потерей аудитории у всех приложений. 3% используют платформу Drugvokrug. У приложения Pure самая узкая аудитория, она занимает менее 1% в общем объеме пользователей.

Если анализировать совокупную аудиторию сервисов для знакомств с точки зрения распределения мужчин и женщин, то 67% женщин и 54% мужчин пользуются Mamba. 17% женщин и 24% мужчин выбирают Loveplanet. На платформе Love.mail.ru также незначительно преобладает мужская аудитория — 14% мужчин выбирают этот ресурс, на женщинприходится 9%. Tinder же выбирают 4% женской аудитории и 5% — мужской, аналогичная картина у Drugvokrug — по 3% среди мужчин и женщин. В Pure, несмотря на самое невысокое проникновение в массовую аудиторию, мужская аудитория превышает женскую в 1,5 раза.

Наиболее активно к дейтинговым сервисам обращаются пользователи в возрасте от 35 до 44 и от 45 до 55 лет. Причем доля мужчин преобладает в обеих группах: мужчин в возрасте от 35 до 44 на 44% больше, чем женщин, в возрастной группе от 45 до 55 лет доля мужчин преобладает на 22%.

В исследование вошли: love.mail.ru, loveplanet.ru, mamba.ru, pure.dating, tinder.com, drugvokrug.ru.

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