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Ростовчанин рассказал, как банковские карты попадают в стоп-лист после оплаты проезда

10 июля 2023, 09:48
Фото: 1MI
Ростовчанин рассказал, как банковские карты попадают в стоп-лист после оплаты проезда
В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Люди жалуются на то, что их банковские карты, которыми оплачивался проезд в общественном транспорте, попали в стоп-лист Агентства развития платежных систем.

Ростовчанин Сергей [пожелавший изменить свои данные] рассказывает, что его банковская карта, которой он оплачивал проезд, внезапно оказалась в стоп-листе — на ней образовался долг.

«Деньги на карте были всегда. Главный вопрос в том, что куда они делись — непонятно», — возмущается горожанин.

По его словам, часто бывало такое, когда оплата банковской картой не проходила. В этом случае водитель требовал оплатить наличными.

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«А позже выяснялось, что и по карте оплата прошла, еще и наличными я заплатил. Так стоимость одной поездки нередко обходилась в двойном размере. А теперь вдобавок выяснилось, что на карте образовался долг по оплате проезда, и его надо погасить, чтобы карту убрали из стоп-листа. Это нормально?» — недоумевает Сергей.

В Агентстве развития платежных систем Ростова, которое является оператором безналичной оплаты проезда, корреспонденту RostovGazeta не стали разъяснять ситуацию.

«У нас на сайте посмотрите, там есть инструкции и рекомендации, что делать в данном случае. У меня нет никаких комментариев, все есть на сайте. Это очень долго, я не смогу объяснить и рассказать», — сообщил специалист агентства.

Ранее RostovGazeta сообщала, что общественный транспорт Ростова полностью перешел на систему безналичной оплаты.

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