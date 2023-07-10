Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Ростовчанин Сергей [пожелавший изменить свои данные] рассказывает, что его банковская карта, которой он оплачивал проезд, внезапно оказалась в стоп-листе — на ней образовался долг.
«Деньги на карте были всегда. Главный вопрос в том, что куда они делись — непонятно», — возмущается горожанин.
По его словам, часто бывало такое, когда оплата банковской картой не проходила. В этом случае водитель требовал оплатить наличными.
«А позже выяснялось, что и по карте оплата прошла, еще и наличными я заплатил. Так стоимость одной поездки нередко обходилась в двойном размере. А теперь вдобавок выяснилось, что на карте образовался долг по оплате проезда, и его надо погасить, чтобы карту убрали из стоп-листа. Это нормально?» — недоумевает Сергей.
В Агентстве развития платежных систем Ростова, которое является оператором безналичной оплаты проезда, корреспонденту RostovGazeta не стали разъяснять ситуацию.
«У нас на сайте посмотрите, там есть инструкции и рекомендации, что делать в данном случае. У меня нет никаких комментариев, все есть на сайте. Это очень долго, я не смогу объяснить и рассказать», — сообщил специалист агентства.
Ранее RostovGazeta сообщала, что общественный транспорт Ростова полностью перешел на систему безналичной оплаты.