«А позже выяснялось, что и по карте оплата прошла, еще и наличными я заплатил. Так стоимость одной поездки нередко обходилась в двойном размере. А теперь вдобавок выяснилось, что на карте образовался долг по оплате проезда, и его надо погасить, чтобы карту убрали из стоп-листа. Это нормально?» — недоумевает Сергей.