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Ростовский депутат Бородай предупредил о рисках диверсии Украины на Запорожской АЭС

10 июля 2023, 17:10
Фото: wikipedia.org
Ростовский депутат Бородай предупредил о рисках диверсии Украины на Запорожской АЭС
Украина может готовиться к актам атомного терроризма, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай обратил внимание на то, что Украина отключила ЛЭП, питающую Запорожскую АЭС. Парламентарий связал это с растущей вероятностью атомного терроризма со стороны Киева.

В свете неудавшегося контрнаступления Украины диверсия на АЭС может стать отвлекающим маневров для западных стран. Они, как предполагает Бородай, могут быть недовольны, что поставляемая ими техника и вооружение были потрачены ВСУ без особого результата.

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«Им приходится принимать экстренные меры. А экстренные меры — это акты масштабного террора. Поэтому вывод о готовности Киева к атомному терроризму напрашивается», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что Волгодонск, где также располагается АЭС, эвакуируют в случае военного конфликта на территории Ростовской области.

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