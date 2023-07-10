Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай обратил внимание на то, что Украина отключила ЛЭП, питающую Запорожскую АЭС. Парламентарий связал это с растущей вероятностью атомного терроризма со стороны Киева.
В свете неудавшегося контрнаступления Украины диверсия на АЭС может стать отвлекающим маневров для западных стран. Они, как предполагает Бородай, могут быть недовольны, что поставляемая ими техника и вооружение были потрачены ВСУ без особого результата.
«Им приходится принимать экстренные меры. А экстренные меры — это акты масштабного террора. Поэтому вывод о готовности Киева к атомному терроризму напрашивается», — заключил депутат.
Ранее сообщалось, что Волгодонск, где также располагается АЭС, эвакуируют в случае военного конфликта на территории Ростовской области.