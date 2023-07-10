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Ростовский рэпер Баста сорвал концерт на Кипре из-за опоздания на самолет

10 июля 2023, 10:37
Фото: vk.com/basta
Ростовский рэпер Баста перенес концерт на Кипре из-за опоздания на самолет
Ростовский рэпер Василий Вакуленко, известный под творческим именем Баста, перенес концерт на Кипре почти на два месяца, об этом он сообщил на собственной странице в сети «ВКонтакте».

В воскресенье, 9 июля, рэпер Баста записал видеообращение к поклонникам, сообщив об отмене концерта на Кипре в городе Ларнака. Из-за опоздания рейса и неудачной стыковки исполнитель не успел на единственный самолет до Кипра. По этой причине концерт решили перенести на конец августа, однако дату пока не объявили.

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«Я хочу извиниться за авиакомпанию. Мы переносим концерт на конец августа. Все билеты действительны. Дату сообщим позже», — обратился к поклонникам Баста.

Ранее ростовчане попросили власти отказаться от идеи проводить концерты на крыше ТЦ «Парк».

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