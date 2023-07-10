Ростовский рэпер Баста сорвал концерт на Кипре из-за опоздания на самолет

В воскресенье, 9 июля, рэпер Баста записал видеообращение к поклонникам, сообщив об отмене концерта на Кипре в городе Ларнака. Из-за опоздания рейса и неудачной стыковки исполнитель не успел на единственный самолет до Кипра. По этой причине концерт решили перенести на конец августа, однако дату пока не объявили.