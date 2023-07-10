Ростовский рэпер Баста сорвал концерт на Кипре из-за опоздания на самолет

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В воскресенье, 9 июля, рэпер Баста записал видеообращение к поклонникам, сообщив об отмене концерта на Кипре в городе Ларнака. Из-за опоздания рейса и неудачной стыковки исполнитель не успел на единственный самолет до Кипра. По этой причине концерт решили перенести на конец августа, однако дату пока не объявили.
«Я хочу извиниться за авиакомпанию. Мы переносим концерт на конец августа. Все билеты действительны. Дату сообщим позже», — обратился к поклонникам Баста.
Ранее ростовчане попросили власти отказаться от идеи проводить концерты на крыше ТЦ «Парк».