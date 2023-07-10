Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В поселке Каменоломни водитель автомобиля «ВАЗ-2121 Нива», не справился с управлением и съехал с проезжей части, столкнувшись с металлической опорой газовой магистрали. Это произошло днем в воскресенье, 9 июля.
В результате ДТП пострадали два пассажира, в том числе восьмилетний ребенок. Они являются мамой с сыном, а за рулем сидел глава семейства.
Оба пострадавших были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
На данный момент полицейские проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее на Южном подъезде к Ростову мотоциклист получил травмы в ДТП с легковушкой.