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Семья с ребенком пострадала в аварии с опорой газовой магистрали в Ростовской области

10 июля 2023, 05:04
Фото: 1MI
В Ростовской области произошла авария, в которой ранения получили взрослый и ребенок, сообщили в региональном УГИБДД.

В поселке Каменоломни водитель автомобиля «ВАЗ-2121 Нива», не справился с управлением и съехал с проезжей части, столкнувшись с металлической опорой газовой магистрали. Это произошло днем в воскресенье, 9 июля.

В результате ДТП пострадали два пассажира, в том числе восьмилетний ребенок. Они являются мамой с сыном, а за рулем сидел глава семейства.

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Оба пострадавших были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

На данный момент полицейские проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее на Южном подъезде к Ростову мотоциклист получил травмы в ДТП с легковушкой.

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