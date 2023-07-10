Синоптик «Фобос» объявила о завершении периода аномальной жары в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала ТАСС, что в настоящий момент в Ростовской области закончился период аномальной жары. Температура постепенно возвращается к климатической норме после нескольких недель почти 40-градусной жары, начиная с субботы, 8 июля, воздух охладился до +26-28 градусов, а в течение рабочей недели столбики термометров опустятся ниже нормы.
Котилевская уточнила, что жителей Ростовской области и юга России ожидает переменчивая погода с сильными ливнями, грозами, градом и ветром. Согласно данным долгосрочного прогноза, период похолодания продлится примерно до следующего вторника — 18 июля, после чего воздух вновь нагреется до +30 градусов и выше.
Ранее урбанист рассказал, какие остановки нужны в Ростове в период летней жары.