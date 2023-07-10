rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Изображение материала

Стали известны подробности задержания возможного педофила в Ростовской области

10 июля 2023, 12:26
Фото: pxhere.com
СК дал подробности поимки подозреваемого в изнасиловании девочки в Ростовской области
Подозреваемым в изнасиловании девочки в хуторе Старая Станица оказался 43-летний житель Ростова, рассказали в Следкоме региона.

Следователи в Ростовской области задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в хуторе Старая Станица. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Ростова. В отношении него сейчас возбуждено уголовное дело.

Преступление он, предположительно, совершил 7 июля. С девочкой ранее он не был знаком. После изнасилования с места преступления он уехал на своем авто. Школьница же рассказала о случившемся родителям, которые и обратились в полицию.

В Ростове педофил надругался над 15-летним мальчиком, угрожая ему убийством
Узнать подробнее
После изнасилования с места преступления он уехал на своем авто. После изнасилования с места преступления он уехал на своем авто.
После изнасилования с места преступления он уехал на своем авто.
Фото: МО МВД России «Каменский»

Сейчас в отношении подозреваемого проводят необходимые экспертизы. Решается вопрос о его заключении под стражу.

Ранее в Батайске 22-летний парень изнасиловал и ограбил 74-летнюю пенсионерку.

Читайте также:
Блогер Гаспар Авакян заявил, что поймал педофила в РостовеВ Ростове в июле поймали четырех насильников и одного педофилаПедофил из Шахт пытался убить школьницу за отказ быть его девушкой
#Алина Заярная#Происшествие#18+#Полиция#Дети#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Минобороны обещали принять меры после попытки Украины ударить по Ростовской области
Сегодня, 10:28
Завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области
Сегодня, 09:56
Правозащитник рассказал, как экс-чиновница из Батайска вернула себе почетное звание
Сегодня, 09:54
Ростовчанин рассказал, как банковские карты попадают в стоп-лист после оплаты проезда
Сегодня, 09:48
ВС РФ рассмотрит жалобу на решение об открытии дела на экс-главу Ростовского облсуда
Сегодня, 09:01
Историки в Ростове-на-Дону высказались о возрождении СМЕРШа в условиях СВО
Сегодня, 08:59