Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Следователи в Ростовской области задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в хуторе Старая Станица. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Ростова. В отношении него сейчас возбуждено уголовное дело.
Преступление он, предположительно, совершил 7 июля. С девочкой ранее он не был знаком. После изнасилования с места преступления он уехал на своем авто. Школьница же рассказала о случившемся родителям, которые и обратились в полицию.
Сейчас в отношении подозреваемого проводят необходимые экспертизы. Решается вопрос о его заключении под стражу.
Ранее в Батайске 22-летний парень изнасиловал и ограбил 74-летнюю пенсионерку.