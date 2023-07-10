rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Изображение материала

Стало известно, как Ростов-на-Дону отметит 275-летие

10 июля 2023, 11:03
Фото: Администрация Ростова
Стало известно, как Ростов-на-Дону отметит 275-летие
Ростову-на-Дону в следующем году исполнится 275 лет, а подготовка к юбилею уже началась.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал, что различные мероприятия будут проводить в течение всего года. В том числе концерты, ярмарки, выставки, музеи под открытым небом.

Кроме того, пройдут конкурсы, спортивные соревнования, молодежные акции. Вместе с этим планируется провести несколько фестивалей, который понравились ростовчанам.

В Ростове в рамках фестиваля «Про Любовь» дома украсили 10 новых муралов
Узнать подробнее
Фото: Администрация Ростова

«Считаю хорошей идей сделать красочные панно на фасадах зданий. Такой вид искусства, как муралы, активно развивается», — уточнил Алексей Логвиненко.

Он добавил, что местные жители могут внести свои предложения по поводу празднования.

Ранее ростовчане устроили танцы после открытия движения в центре города 24 июня.

Читайте также:
Алексей Логвиненко поздравил медиков города с профессиональным праздникомАлексей Логвиненко поздравил соцработников в преддверии профессионального праздника
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#275-летие#Юбилей#Ярмарки#Концерты#Мероприятия#Выставки#Музеи под открытым небом#Спортивные соревнования#Конкурсы#Молодежные акции#Фестивали#Панно#Предложения#Муралы#Фасады зданий#Танцы
Подпишитесь
В Минобороны обещали принять меры после попытки Украины ударить по Ростовской области
Сегодня, 10:28
Завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области
Сегодня, 09:56
Правозащитник рассказал, как экс-чиновница из Батайска вернула себе почетное звание
Сегодня, 09:54
Ростовчанин рассказал, как банковские карты попадают в стоп-лист после оплаты проезда
Сегодня, 09:48
ВС РФ рассмотрит жалобу на решение об открытии дела на экс-главу Ростовского облсуда
Сегодня, 09:01
Историки в Ростове-на-Дону высказались о возрождении СМЕРШа в условиях СВО
Сегодня, 08:59