Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал, что различные мероприятия будут проводить в течение всего года. В том числе концерты, ярмарки, выставки, музеи под открытым небом.
Кроме того, пройдут конкурсы, спортивные соревнования, молодежные акции. Вместе с этим планируется провести несколько фестивалей, который понравились ростовчанам.
«Считаю хорошей идей сделать красочные панно на фасадах зданий. Такой вид искусства, как муралы, активно развивается», — уточнил Алексей Логвиненко.
Он добавил, что местные жители могут внести свои предложения по поводу празднования.
Ранее ростовчане устроили танцы после открытия движения в центре города 24 июня.