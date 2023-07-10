Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
РИА «Новости» со ссылкой на слова Пескова пишет, что всего на встречу пригласили 35 человек, в том числе Пригожина и всех командиров отрядов. Издание отметило, что она прошла 29 июня и длилась три часа.
«Глава государства на мероприятии дал оценку действий на фронте в ходе СВО, а также оценил события 24 июня, выслушал объяснения командиров и предложил им варианты трудового применения», — уточнило издание. Официальной информации о встрече не появлялось, она уточняется.
Напомним, что Пригожин на военной технике вошел в Ростов и пробыл здесь всю субботу, 24 июня. Российские власти приравняли это к вооруженному мятежу.