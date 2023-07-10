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Стало известно о трехчасовой встрече Путина с Пригожиным после мятежа в Ростове

10 июля 2023, 11:06
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно о встрече Путина с Пригожиным после мятежа в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, пишут СМИ со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

РИА «Новости» со ссылкой на слова Пескова пишет, что всего на встречу пригласили 35 человек, в том числе Пригожина и всех командиров отрядов. Издание отметило, что она прошла 29 июня и длилась три часа.

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«Глава государства на мероприятии дал оценку действий на фронте в ходе СВО, а также оценил события 24 июня, выслушал объяснения командиров и предложил им варианты трудового применения», — уточнило издание. Официальной информации о встрече не появлялось, она уточняется.

Напомним, что Пригожин на военной технике вошел в Ростов и пробыл здесь всю субботу, 24 июня. Российские власти приравняли это к вооруженному мятежу.

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