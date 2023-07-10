Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Для привлечения внимания представители цирка установили на автомобиль громкоговоритель, через который транслировали рекламу. На машине также разместили российские флаги.
Согласно закону, в стране запрещена звуковая реклама с использованием транспорта. Незаконно и использование в рекламных целях государственных символов.
«В отношении цирка и владельца автомобиля будут возбуждены дела об административном правонарушении», — уточнили в управлении.
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Ранее стало известно, что разработка проекта реставрации цирка в Ростове завершится в 2024 году.