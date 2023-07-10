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Цирк из Ростова оштрафовали за нарушение закона о рекламе

10 июля 2023, 13:52
Фото: AlejandroLinaresGarcia/cc by sa/wikimedia.org
Ростовский цирк распространял незаконную рекламу во время гастролей
Ростовский цирк-шапито «Арена Макао», который приезжал в Псков, нарушил закон о рекламе, сообщает региональное УФАС.

Для привлечения внимания представители цирка установили на автомобиль громкоговоритель, через который транслировали рекламу. На машине также разместили российские флаги.

Согласно закону, в стране запрещена звуковая реклама с использованием транспорта. Незаконно и использование в рекламных целях государственных символов.

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«В отношении цирка и владельца автомобиля будут возбуждены дела об административном правонарушении», — уточнили в управлении.

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Ранее стало известно, что разработка проекта реставрации цирка в Ростове завершится в 2024 году.

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