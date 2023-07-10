В соцсетях ростовчане посочувствовали школьнице. Они пишут: «Учите детей! Учите детей держаться подальше от подозрительных мужчин, звать на помощь, делать вид, что рядом есть родители», «Бедный ребенок. Дай бог, чтобы оправилась после такого ужаса», «Молодец, что не постеснялась и не побоялась, а рассказала. А то бы и не поймали его».