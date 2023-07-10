Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
В Ростовской области задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней школьницы в хуторе Старая Станица. Им оказался 43-летний ранее судимый житель Ростова. Преступление он совершил 7 июля. После изнасилования мужчина скрылся на своем авто. Девочка же рассказала о случившемся родителям, которые и обратились в полицию.
В соцсетях ростовчане посочувствовали школьнице. Они пишут: «Учите детей! Учите детей держаться подальше от подозрительных мужчин, звать на помощь, делать вид, что рядом есть родители», «Бедный ребенок. Дай бог, чтобы оправилась после такого ужаса», «Молодец, что не постеснялась и не побоялась, а рассказала. А то бы и не поймали его».
Также комментаторы потребовали справедливого суда над преступником: «Как таких только земля носит», «Надеюсь, по заслугам получит», «Только пожизненное таким, как он».
Напомним, следствие по делу еще продолжается. Сейчас эксперты берут у подозреваемого анализы для проведения экспертиз.