Урбанист Куксенко рассказал, когда может появиться метро в Краснодаре

По словам эксперта, строительству подземного метро в Краснодаре может помешать большое количество подземных вод в почве, которые не дадут применять стандартные технологии. А довольно узкий центр города не позволит разместить станции метро. Помимо этого, такой масштабный проект потребует невероятного вложения средств из краевого и из федерального бюджета.