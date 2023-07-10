Урбанист Куксенко рассказал, когда может появиться метро в Краснодаре

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
По словам эксперта, строительству подземного метро в Краснодаре может помешать большое количество подземных вод в почве, которые не дадут применять стандартные технологии. А довольно узкий центр города не позволит разместить станции метро. Помимо этого, такой масштабный проект потребует невероятного вложения средств из краевого и из федерального бюджета.
Из-за быстрого прироста населения и перегруженности транспортного трафика какое-то решение проблемы в любом случае необходимо, поэтому стоит рассмотреть более доступный вариант наземного метро, считает Куксенко.
«Проблема пробок в Краснодаре глобальная. И стоит учитывать, что даже строительство метро не может дать стопроцентной гарантии, что получится ее нивелировать», — отмечает урбанист.
Собеседник добавил, что сейчас городским властям в первую очередь стоит обратить внимание на транспортные проекты, которые являются более злободневными и не требуют огромных затрат. Например, проложить дорожное полотно в поселке Российском.
Ранее блогер-урбанист рассказал RostovGazeta, что Ростов сольется в агломерацию с пригородами и сравняется по площади с Москвой, но метро так и не построят.