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Урбанист Зайцев назвал вредной идею назвать «Центральным» автовокзал на краю Ростова

10 июля 2023, 13:20
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Урбанист Зайцев раскритиковал идею назвать «Центральным» автовокзал на краю Ростова
Если автовокзал в старом аэропорту Ростова, на краю города, назовут «Центральным», ростовчане и гости донской столицы будут постоянно путаться в расположениях центрального, главного и пригородного автовокзалов, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Напомним, что в этом году в Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта появится автовокзальный комплекс, который назовут «Центральный».

Однако такое название урбанист считает попросту вредным. Эксперт объясняет, что оно вызовет путаницу в расположении автовокзалов города не только у гостей города, но и у самих ростовчан.

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Спикер подчеркивает, что автовокзалам принято давать названия по районам, где они находятся. В качестве примера, эксперт приводит Нижний Новгород, где есть автовокзал «Шербинки», ТПУ «Канавинская» и автостанция «Сенная». И разъясняет, что «Ростовский Главный автовокзал» называется так потому, что расположен возле железнодорожного вокзала Ростов-Главный.

«В Минтрансе мне сообщили, что назвать автовокзал в Старом аэропорту „Центральный областной“ — это идея собственника компании ООО „Группа Агроком“. То есть маркетинг побеждает здравый смысл и известные традиции», — делится мнением Зайцев.

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Урбанист уверен, что во избежание путницы, для нового автовокзала можно придумать много иных, прекрасных названий.

«Можно назвать просто „Областной автовокзал“. Или „Автовокзал Полет“, „Автовокзал Шолохов“, „Восточный автовокзал“. И даже „Автовокзал Саввиди“ подойдет в традициях ростовских купцов», — делится идеями собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчанам предложили выбрать из пяти вариантов название строящегося стадиона в Ворошиловском районе.

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