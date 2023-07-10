Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Напомним, что в этом году в Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта появится автовокзальный комплекс, который назовут «Центральный».
Однако такое название урбанист считает попросту вредным. Эксперт объясняет, что оно вызовет путаницу в расположении автовокзалов города не только у гостей города, но и у самих ростовчан.
Спикер подчеркивает, что автовокзалам принято давать названия по районам, где они находятся. В качестве примера, эксперт приводит Нижний Новгород, где есть автовокзал «Шербинки», ТПУ «Канавинская» и автостанция «Сенная». И разъясняет, что «Ростовский Главный автовокзал» называется так потому, что расположен возле железнодорожного вокзала Ростов-Главный.
«В Минтрансе мне сообщили, что назвать автовокзал в Старом аэропорту „Центральный областной“ — это идея собственника компании ООО „Группа Агроком“. То есть маркетинг побеждает здравый смысл и известные традиции», — делится мнением Зайцев.
Урбанист уверен, что во избежание путницы, для нового автовокзала можно придумать много иных, прекрасных названий.
«Можно назвать просто „Областной автовокзал“. Или „Автовокзал Полет“, „Автовокзал Шолохов“, „Восточный автовокзал“. И даже „Автовокзал Саввиди“ подойдет в традициях ростовских купцов», — делится идеями собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчанам предложили выбрать из пяти вариантов название строящегося стадиона в Ворошиловском районе.