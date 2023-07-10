Спикер подчеркивает, что автовокзалам принято давать названия по районам, где они находятся. В качестве примера, эксперт приводит Нижний Новгород, где есть автовокзал «Шербинки», ТПУ «Канавинская» и автостанция «Сенная». И разъясняет, что «Ростовский Главный автовокзал» называется так потому, что расположен возле железнодорожного вокзала Ростов-Главный.