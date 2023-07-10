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В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкого

10 июля 2023, 18:15
Фото: 1MI
В Краснодаре убили замначальника городского отдела по мобилизационной работе Ржицкого
В Краснодаре убили замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, пишет «Газета.ру».

В Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Ему было 42 года. Предположительно, около восьми часов он вышел на пробежку. Около спорткомплекса «Олимп» его подкараулил неизвестный. Он выпустил в него четыре пули, а после скрылся. Сам Ржицкий скончался сразу на месте преступления.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Убийцу ищут.

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СМИ пишут, что Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар».

Ранее в Ростове в реке Дон обнаружили тело кандидата в ЗСРО и гордуму в Таганроге Андрея Кудрявцева.

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