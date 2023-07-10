Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
В Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Ему было 42 года. Предположительно, около восьми часов он вышел на пробежку. Около спорткомплекса «Олимп» его подкараулил неизвестный. Он выпустил в него четыре пули, а после скрылся. Сам Ржицкий скончался сразу на месте преступления.
Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Убийцу ищут.
СМИ пишут, что Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар».
Ранее в Ростове в реке Дон обнаружили тело кандидата в ЗСРО и гордуму в Таганроге Андрея Кудрявцева.