В Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Ему было 42 года. Предположительно, около восьми часов он вышел на пробежку. Около спорткомплекса «Олимп» его подкараулил неизвестный. Он выпустил в него четыре пули, а после скрылся. Сам Ржицкий скончался сразу на месте преступления.