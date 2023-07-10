Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что в районе Донецка сбили украинскую ракету. Сделать это удалось за счет системы ПВО.
В министерстве уточнили, что Украина атаковала регион зенитными ракетами С-200, которые переоборудовали в ударный вариант. Теперь будут приняты меры, чтобы усилить безопасность.
«Будет организована системная работа по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 противника. В кратчайшие сроки предстоит принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха», — уточнили в Минобороны.