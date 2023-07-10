«Будет организована системная работа по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 противника. В кратчайшие сроки предстоит принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха», — уточнили в Минобороны.