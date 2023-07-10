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В Минобороны обещали принять меры после попытки Украины ударить по Ростовской области

10 июля 2023, 10:28
Фото: mil.ru
Названы меры, которые примут военные после ракетного удара по Ростовской области
В России примут дополнительные меры по защите объектов после ракетного удара по Ростовской области со стороны Украины, сообщает Минобороны в Telegram.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что в районе Донецка сбили украинскую ракету. Сделать это удалось за счет системы ПВО.

В министерстве уточнили, что Украина атаковала регион зенитными ракетами С-200, которые переоборудовали в ударный вариант. Теперь будут приняты меры, чтобы усилить безопасность.

Минобороны рассказало, какой ракетой Украина пыталась ударить по Ростовской области
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«Будет организована системная работа по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 противника. В кратчайшие сроки предстоит принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха», — уточнили в Минобороны.

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