В Ростове ограничат движение по шести улицам с 10 июля по 15 декабря

Департамент автодорог Ростова-на-Дону предупредил, что с 10 июля в городе начнется ремонт водопроводной сети, из-за чего возникла необходимость ограничить движение на некоторых участках дороги. В частности речь идет об улице Фурмановской в границах улицы Бодрой и переулка Бориславского, улицы Мартовицкого в границах Нариманова и Фурмановской, а также переулке Мебельном от Нансена до Юфимцева. На этих улицах ограничения будут действовать по 30 сентября.