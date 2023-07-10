В Ростове ограничат движение по шести улицам с 10 июля по 15 декабря

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Департамент автодорог Ростова-на-Дону предупредил, что с 10 июля в городе начнется ремонт водопроводной сети, из-за чего возникла необходимость ограничить движение на некоторых участках дороги. В частности речь идет об улице Фурмановской в границах улицы Бодрой и переулка Бориславского, улицы Мартовицкого в границах Нариманова и Фурмановской, а также переулке Мебельном от Нансена до Юфимцева. На этих улицах ограничения будут действовать по 30 сентября.
Кроме того, ограничения из-за реконструкции водопровода ограничат движение на улицах Курганной между домами №69 и 83, Мечникова от улицы Павленко до дома №110с1, а также переулке Доломановском от 17-й Улицы до Доломановского, 119. Ограничения будут действовать до 16 декабря.
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