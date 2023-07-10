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В Ростове ограничат движение по шести улицам с 10 июля по 15 декабря

10 июля 2023, 08:34
Фото: 1MI
В Ростове ограничат движение по шести улицам с 10 июля по 15 декабря
В Ростове из-за ремонта трубопровода собираются ограничить движение транспорта по шести улицам, об этом сообщили в администрации города.

Департамент автодорог Ростова-на-Дону предупредил, что с 10 июля в городе начнется ремонт водопроводной сети, из-за чего возникла необходимость ограничить движение на некоторых участках дороги. В частности речь идет об улице Фурмановской в границах улицы Бодрой и переулка Бориславского, улицы Мартовицкого в границах Нариманова и Фурмановской, а также переулке Мебельном от Нансена до Юфимцева. На этих улицах ограничения будут действовать по 30 сентября.

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Кроме того, ограничения из-за реконструкции водопровода ограничат движение на улицах Курганной между домами №69 и 83, Мечникова от улицы Павленко до дома №110с1, а также переулке Доломановском от 17-й Улицы до Доломановского, 119. Ограничения будут действовать до 16 декабря.

Ранее стало известно, когда и почему в Ростове закроют Привокзальную площадь для проезда.

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