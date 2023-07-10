В Ростове рядом с ТРЦ «Мегамаг» построят 20-этажный офисный центр

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Портал «Город N» объявил, что на левом берегу Дона появится новое офисное здание. Его высота будет достигать 21 этажа, а общая площадь составит от 38 до 92 тысяч квадратных метров. Строительство бизнес-центра станет ответом на дефицит больших офисных помещений в центре Ростова, а также объектов класса А. Считается, что с развитием левого берега Дона территория рядом с ТРЦ «Мегамаг» станет продолжением центральной части города, следовательно, и потребность в офисах вырастет.
Гендиректор концерна «Единство» Валентина Полевиченко рассказала, что на территории бизнес-центра собираются оборудовать вместительную парковку, а инфраструктура ТРК обеспечит комфортную среду для сотрудников офисного здания. В настоящий момент проект здания находится в разработке, под строительство выделили три гектара рядом с «Мегамагом», по предварительной информации известно, что бизнес-центр будет состоять из двух зданий высотой до пяти этажей и до 21 этажа.
Ранее в Ростове опровергли информацию о застройке территории рядом с Парамоновскими складами.