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В Ростове рядом с ТРЦ «Мегамаг» построят 20-этажный офисный центр

10 июля 2023, 06:44
Фото: pxhere.com
В Ростове рядом с ТРЦ «Мегамаг» построят 20-этажный офисный центр
В Ростове на левом берегу Дона концерн «Единство» собирается построить рядом с ТРЦ «Мегамаг» бизнес-центр высотой до 21 этажа и площадь до 92 тысяч квадратных метров, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Город N» объявил, что на левом берегу Дона появится новое офисное здание. Его высота будет достигать 21 этажа, а общая площадь составит от 38 до 92 тысяч квадратных метров. Строительство бизнес-центра станет ответом на дефицит больших офисных помещений в центре Ростова, а также объектов класса А. Считается, что с развитием левого берега Дона территория рядом с ТРЦ «Мегамаг» станет продолжением центральной части города, следовательно, и потребность в офисах вырастет.

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Гендиректор концерна «Единство» Валентина Полевиченко рассказала, что на территории бизнес-центра собираются оборудовать вместительную парковку, а инфраструктура ТРК обеспечит комфортную среду для сотрудников офисного здания. В настоящий момент проект здания находится в разработке, под строительство выделили три гектара рядом с «Мегамагом», по предварительной информации известно, что бизнес-центр будет состоять из двух зданий высотой до пяти этажей и до 21 этажа.

Ранее в Ростове опровергли информацию о застройке территории рядом с Парамоновскими складами.

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