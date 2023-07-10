В Ростове рядом с ТРЦ «Мегамаг» построят 20-этажный офисный центр

Портал «Город N» объявил, что на левом берегу Дона появится новое офисное здание. Его высота будет достигать 21 этажа, а общая площадь составит от 38 до 92 тысяч квадратных метров. Строительство бизнес-центра станет ответом на дефицит больших офисных помещений в центре Ростова, а также объектов класса А. Считается, что с развитием левого берега Дона территория рядом с ТРЦ «Мегамаг» станет продолжением центральной части города, следовательно, и потребность в офисах вырастет.