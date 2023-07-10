Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
9 июля ПВО в Донецке Ростовской области сбила украинские зенитные ракеты С-200. К счастью, никто из населения не пострадал. Незначительные повреждения получили несколько домов, на которые упали обломки ракет.
В министерстве обороны заявили, что после произошедшего займутся усилением безопасности. В частности, будет организована системная работа по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200, принадлежащих ВСУ.
Также в оборонном ведомстве добавили, что примут дополнительные меры по повышению защиты важных стратегических объектов от ударов с воздуха.
В правительстве Ростовской области рассказали, что в регионе планируют построить завод по производству беспилотников. Соответствующее соглашение на «Иннопром-2023» подписал замгубернатора Игорь Сорокин и представители ООО «Робоавиа».
Мощность завода составит 1,1 тысячи единиц в год. Предприятие обеспечит работой сначала 200 ростовчан, а затем 500. Власти добавили, что объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей.
Жители Ростова на сервисе «Благоустройство города» попросили властей отказаться от проведения концертов на крыше галереи «Парк» на Северном. Туда перенесли мероприятия фестиваля Rostov Roof Music. Ранее они проходили на крыше галереи «Астор», рядом со штабом ЮВО.
Авторы обращения к властям просят перенести концерты за черту города, так как шум будет мешать жителям спальных районов. «Маленькие дети и пожилые люди, моральное и душевное состояние в опасности», — говорится в тексте обращения.
Власти Ростова и организаторы фестиваля инициативу пока никак не комментировали.