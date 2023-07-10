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В Ростовской области в 2023 году отремонтируют два моста за 69,6 миллиона рублей

10 июля 2023, 08:01
Фото: Карты Гугл
В Ростовской области в 2023 году отремонтируют два моста за 69,6 миллиона рублей
Минтранспорта Ростовской области ищет подрядчика для ремонта мостов через реки Средний Егорлык и Большой Несветай за 69,6 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале закупок.

В пятницу, 7 июля, Минтранспорта Ростовской области объявило открытые конкурсы для поиска подрядчиков, которые возьмут на себя работы по ремонту мостов через реки Средний Егорлык и Большой Несветай. Общая стоимость контрактов составляет 69,6 миллиона рублей.

Первый контракт касается ремонта моста через реку Средний Егорлык на 190-м километре автодороги «Котельниково — Зимовники — Сальск — с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области)» в Сальском районе. От подрядчика требуется отремонтировать мост, заменить дорожное покрытие и разметку, предоставив гарантию на мост продолжительностью в восемь лет. Стоимость работ оценили в сумму немногим больше 35 миллионов рублей. Ремонт необходимо закончить к 15 ноября текущего года включительно.

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Второй договор требует от подрядчика отремонтировать мост через реку Большой Несветай на 69-м километре трассы «Матвеев Курган — Большекрепинская — Родионово-Несветайская» в Родионово-Несветайском районе. Гарантия на мост и дорожное покрытие должна составить восемь лет, ремонт необходимо закончить 15 ноября. Максимальная стоимость работ превышает 34,5 миллиона рублей.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 24 июля, подрядчиков выберут через три дня.

Ранее в Ростове объявили, что заключили контракт на разработку документации для строительства моста на Зеленый остров.

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