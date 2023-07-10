Первый контракт касается ремонта моста через реку Средний Егорлык на 190-м километре автодороги «Котельниково — Зимовники — Сальск — с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области)» в Сальском районе. От подрядчика требуется отремонтировать мост, заменить дорожное покрытие и разметку, предоставив гарантию на мост продолжительностью в восемь лет. Стоимость работ оценили в сумму немногим больше 35 миллионов рублей. Ремонт необходимо закончить к 15 ноября текущего года включительно.