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Власти рассказали, почему на Дону не сработало оповещение об украинской ракете

10 июля 2023, 13:02
Фото: mil.ru
Власти рассказали, почему на Дону не сработало оповещение об украинской ракете
В Донецке Ростовской области не сработала система оповещения о воздушной угрозе во время прилета украинской ракеты, сообщил в Telegram глава администрации города Роман Кураев.

Он рассказал, что на это была причина, в частности, отсутствовала информация о воздушной угрозе. По его словам, летела только одна ракета и ее было трудно засечь.

«Система ПВО ее засекла на самом ближнем подлете. У нас было уже более 40 прилетов, в том числе, в частный сектор, жертв и пострадавших нет», — уточнил Кураев.

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«Система ПВО ее засекла на самом ближнем подлете. У нас было уже более 40 прилетов, в том числе, в частный сектор, жертв и пострадавших нет», — уточнил Кураев.
Видео: t.me/kuraev5

Он добавил, что во время взрывов нужно оставаться дома.

Ранее губернатор рассказал, что система ПВО сбила украинскую ракету, но осколками повредило крыши зданий. А в Минобороны обещали принять меры после попытки Украины ударить по Ростовской области.

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