Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Он рассказал, что на это была причина, в частности, отсутствовала информация о воздушной угрозе. По его словам, летела только одна ракета и ее было трудно засечь.
«Система ПВО ее засекла на самом ближнем подлете. У нас было уже более 40 прилетов, в том числе, в частный сектор, жертв и пострадавших нет», — уточнил Кураев.
Он добавил, что во время взрывов нужно оставаться дома.
Ранее губернатор рассказал, что система ПВО сбила украинскую ракету, но осколками повредило крыши зданий. А в Минобороны обещали принять меры после попытки Украины ударить по Ростовской области.