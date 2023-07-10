rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Изображение материала

Власти в Донецке заявили о 40 атаках на город со стороны Украины

10 июля 2023, 13:14
Фото: mil.ru
Власти в Донецке заявили о 40 атаках на город со стороны Украины
В Донецке Ростовской области было около 40 прилетов со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Роман Кураев.

Он прокомментировал последний инцидент, связанных со сбитой украинской ракетой над Донецком. Тогда обломки повредили крыши зданий.

«На данный момент у нас было более 40 прилетов, в том числе в частный сектор. Во время происшествий никто не погиб», — уточнил Кураев.

Минобороны рассказало, какой ракетой Украина пыталась ударить по Ростовской области
Узнать подробнее
Видео: t.me/kuraev5/1049

Он напомнил, что во время взрывов необходимо оставаться дома в закрытых помещениях, где можно укрыться. Выходить следует только после официальных подтверждений, что ситуация нормализовалась.

Добавим, что в Минобороны обещали принять меры после попытки Украины ударить по Ростовской области.

Читайте также:
В Минобороны обещали принять меры после попытки Украины ударить по Ростовской областиМинобороны рассказало, какой ракетой Украина пыталась ударить по Ростовской областиВоенные заявили, что могло стать целью ракетного удара Украины по Ростовской области
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Власти#Донецк#Атаки#Украина#Telegram-канал#Роман Кураев#Администрация города#Инцидент#Сбитая ракета#Обломки#Погибшие#Частный сектор#Крыши зданий#Взрывы#Домашний режим#Закрытые помещения#Официальные подтверждения#Нормализация ситуации#Илья Протвинов#Видео
Подпишитесь
В Минобороны обещали принять меры после попытки Украины ударить по Ростовской области
Сегодня, 10:28
Завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области
Сегодня, 09:56
Правозащитник рассказал, как экс-чиновница из Батайска вернула себе почетное звание
Сегодня, 09:54
Ростовчанин рассказал, как банковские карты попадают в стоп-лист после оплаты проезда
Сегодня, 09:48
ВС РФ рассмотрит жалобу на решение об открытии дела на экс-главу Ростовского облсуда
Сегодня, 09:01
Историки в Ростове-на-Дону высказались о возрождении СМЕРШа в условиях СВО
Сегодня, 08:59