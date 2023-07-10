Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Он прокомментировал последний инцидент, связанных со сбитой украинской ракетой над Донецком. Тогда обломки повредили крыши зданий.
«На данный момент у нас было более 40 прилетов, в том числе в частный сектор. Во время происшествий никто не погиб», — уточнил Кураев.
Он напомнил, что во время взрывов необходимо оставаться дома в закрытых помещениях, где можно укрыться. Выходить следует только после официальных подтверждений, что ситуация нормализовалась.
Добавим, что в Минобороны обещали принять меры после попытки Украины ударить по Ростовской области.