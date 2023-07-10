Во сколько обойдется речная прогулка на теплоходе в Ростове в 2023 году

«В течение часа вы познакомитесь с историей значимых для жителей Ростова мест и насладитесь великолепными пейзажами и развернувшейся панорамой города. А после заката с воды весь город откроется для вас совершенно по-новому. Вечером в дополнение к экскурсионной программе DJ поставит зажигательные треки, а шеф-повар приготовит ужин», — говорит организатор.