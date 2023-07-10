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Во сколько обойдется речная прогулка на теплоходе в Ростове в 2023 году

10 июля 2023, 09:38
Фото: wikimedia.org
Во сколько обойдется речная прогулка на теплоходе в Ростове в 2023 году
Ростов-на-Дону славится своей рекой Дон, поэтому в городе-курорте распространены прогулки на теплоходе. Сколько это стоит и куда можно отправиться, в материале RostovGazeta.

Часовая прогулка на теплоходе по Дону

Стоимость небольшого путешествия составляет 650 рублей с человека. В нее включены:

  1. Мини-экскурсия на борту теплохода;
  2. Репортаж от профессионального фотографа;
  3. Музыкальное сопровождение.

Отправляется теплоход ежедневно с 09.00 мск до 00.00.

«В течение часа вы познакомитесь с историей значимых для жителей Ростова мест и насладитесь великолепными пейзажами и развернувшейся панорамой города. А после заката с воды весь город откроется для вас совершенно по-новому. Вечером в дополнение к экскурсионной программе DJ поставит зажигательные треки, а шеф-повар приготовит ужин», — говорит организатор.

Часовая прогулка на теплоходе по ДонуЧасовая прогулка на теплоходе по Дону
Часовая прогулка на теплоходе по Дону
Фото: Alexxx Malev/cc by/flickr.com

Тур в станицу Старочеркасскую

В этом случае стоимость увеличивается до 1,9 тысячи рублей с человека. Длительность этого путешествия составит восемь часов, из них три часа дадут погулять по станице.

Отдыхающие успеют посетить следующие достопримечательности станицы:

  • Атаманский дворец, историко-архитектурный музей-заповедник с картиной уклада деревенской жизни эпохи ХIХ века;
  • Войсковой Воскресенский собор (XIII в.) и колокольню, с которой открывается великолепная панорама на Дон и купола Новочеркасского собора.

Как организовать выпускной на теплоходе

Есть вариант арендовать теплоход для прогулки по реке Дон во время выпускного. Стоимость начинается от 1,2 тысячи рублей с человека. В эту стоимость входят

  • Праздничная дискотека;
  • Фотографии на память.

Сама прогулка длится два часа.

«Такая двухчасовая праздничная прогулка оставит выпускникам, родителям и учителям яркие впечатления и станет знаком прощания со школой и вступления во взрослую жизнь», — говорит организатор.

Как организовать выпускной на теплоходеКак организовать выпускной на теплоходе
Как организовать выпускной на теплоходе
Фото: 1MI

Арендовать катер в Ростове

В Ростове-на-Дону можно арендовать целый катер, чтобы пройти на нем по реке Дон вместе с друзьями или коллегами. Стоимость составляет 9 тысяч рублей за экскурсию.

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Вместимость судна составляет до 11 человек.

«На борту уютного и яркого катера есть все необходимое для комфортного времяпрепровождения и небольшого застолья: музыка, большой стол, круговая обзорность, пледы, уборная», — говорится в объявлении.

Двухчасовая экскурсия по реке Дон

Это путешествие обойдется в 2,5 тысячи рублей для каждого туриста, а его длительность составит два часа.

«Прогулка начинается с пристани, откуда открывается потрясающий вид на набережные Левого и Правого берега, мосты, живописную природу, купола собора. Отдыхающие также увидят колесо обозрения, стадион „Ростов-Арена“, Зеленый остров, современные отели с пирсами и яхтами», — говорится в предложении.

Круиз на фестиваль «Нет вольнее Дона тихого…»

Речь идет о мероприятии в Старочеркасске, расписание которого неизменно несколько лет. Программа проводится в последнюю субботу каждого летнего месяца, а также в последнюю суббота сентября.

Круиз на фестиваль «Нет вольнее Дона тихого…»Круиз на фестиваль «Нет вольнее Дона тихого…»
Круиз на фестиваль «Нет вольнее Дона тихого…»
Фото: donland.ru

«Попав сюда, вы сможете насладится песнями и посмотреть на танцы большого числа фольклорных коллективов. Услышать не только старинные казачьи песни, но и новые произведение созданные в народном стиле», — пишет организатор.

Кроме того, можно осмотреть достопримечательности станицы, а также памятники архитектуры. Стоимость билета составляет 1,7 тысячи рублей, а продолжительность поездки — 8 часов.

Сколько стоит арендовать теплоход в Ростове

Аренда теплохода в будние дни обойдется в 4,9 тысячи рублей на одного человека, при условии размещения 40 гостей. За эту стоимость туристы получат трехчасовую прогулку по реке, музыкальное сопровождение, фуршет на 40 человек и возможность взять свои напитки.

Этот вариант доступен в сезон — с мая по октябрь 2023 года.

«Можно устроить захватывающие прогулки и круизы по реке, насладиться ее красотой и провести незабываемые праздники на воде», — говорится в объявлении.

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