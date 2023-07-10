Во сколько обойдется речная прогулка на теплоходе в Ростове в 2023 году

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Стоимость небольшого путешествия составляет 650 рублей с человека. В нее включены:
Отправляется теплоход ежедневно с 09.00 мск до 00.00.
«В течение часа вы познакомитесь с историей значимых для жителей Ростова мест и насладитесь великолепными пейзажами и развернувшейся панорамой города. А после заката с воды весь город откроется для вас совершенно по-новому. Вечером в дополнение к экскурсионной программе DJ поставит зажигательные треки, а шеф-повар приготовит ужин», — говорит организатор.
В этом случае стоимость увеличивается до 1,9 тысячи рублей с человека. Длительность этого путешествия составит восемь часов, из них три часа дадут погулять по станице.
Отдыхающие успеют посетить следующие достопримечательности станицы:
Есть вариант арендовать теплоход для прогулки по реке Дон во время выпускного. Стоимость начинается от 1,2 тысячи рублей с человека. В эту стоимость входят
Сама прогулка длится два часа.
«Такая двухчасовая праздничная прогулка оставит выпускникам, родителям и учителям яркие впечатления и станет знаком прощания со школой и вступления во взрослую жизнь», — говорит организатор.
В Ростове-на-Дону можно арендовать целый катер, чтобы пройти на нем по реке Дон вместе с друзьями или коллегами. Стоимость составляет 9 тысяч рублей за экскурсию.
Вместимость судна составляет до 11 человек.
«На борту уютного и яркого катера есть все необходимое для комфортного времяпрепровождения и небольшого застолья: музыка, большой стол, круговая обзорность, пледы, уборная», — говорится в объявлении.
Это путешествие обойдется в 2,5 тысячи рублей для каждого туриста, а его длительность составит два часа.
«Прогулка начинается с пристани, откуда открывается потрясающий вид на набережные Левого и Правого берега, мосты, живописную природу, купола собора. Отдыхающие также увидят колесо обозрения, стадион „Ростов-Арена“, Зеленый остров, современные отели с пирсами и яхтами», — говорится в предложении.
Речь идет о мероприятии в Старочеркасске, расписание которого неизменно несколько лет. Программа проводится в последнюю субботу каждого летнего месяца, а также в последнюю суббота сентября.
«Попав сюда, вы сможете насладится песнями и посмотреть на танцы большого числа фольклорных коллективов. Услышать не только старинные казачьи песни, но и новые произведение созданные в народном стиле», — пишет организатор.
Кроме того, можно осмотреть достопримечательности станицы, а также памятники архитектуры. Стоимость билета составляет 1,7 тысячи рублей, а продолжительность поездки — 8 часов.
Аренда теплохода в будние дни обойдется в 4,9 тысячи рублей на одного человека, при условии размещения 40 гостей. За эту стоимость туристы получат трехчасовую прогулку по реке, музыкальное сопровождение, фуршет на 40 человек и возможность взять свои напитки.
Этот вариант доступен в сезон — с мая по октябрь 2023 года.
«Можно устроить захватывающие прогулки и круизы по реке, насладиться ее красотой и провести незабываемые праздники на воде», — говорится в объявлении.