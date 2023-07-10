rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Изображение материала

Военные заявили, что могло стать целью ракетного удара Украины по Ростовской области

10 июля 2023, 06:15
Фото: VoidWanderer/cc by sa 4.0/wiki
Военные заявили, что могло стать целью ракетного удара Украины по Ростовской области
Украина пыталась нанести удар по тыловым логистическим узлам снабжения группировки Южного военного округа, сообщают СМИ.

Напомним, что в воскресенье 9 июля в донском регионе система ПВО сбила украинскую ракету. Это произошло над Донецком, оказались повреждены крыши зданий, но обошлось без пострадавших.

Сбитая в Ростовской области ракета могла предназначаться для тыловых узлов ЮВО
Узнать подробнее

О целях рассказало издание Don24 и добавило со ссылкой на экспертов, что подобная ракета является простейшей целью для зенитных комплексов. Говорится, что они могут обнаружить подобную цель на удалении 110 километров.

Официальной информации о целях Украины не поступало, она уточняется.

Ранее политолог Гусий объяснил, зачем Украина ударила ракетой по Ростовской области и Крыму.

Читайте также:
Политолог Гусий заявил, что вероятной целью украинских ракет мог стать Крымский мостСбитая в Ростовской области ракета могла предназначаться для тыловых узлов ЮВОСтало известно, какой ракетой могли атаковать Ростовскую область 9 июля
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Военные#Украина#Снабжение#Южный военный округ#СМИ#Зенитные комплексы#Донецк#ПВО#110 километров#Цели#Крым#Работа ПВО в Донецке в Ростовской области 9 июля
Подпишитесь
Минобороны рассказало, какой ракетой Украина пыталась ударить по Ростовской области
Сегодня, 06:41
В Ростове рядом с ТРЦ «Мегамаг» построят 20-этажный офисный центр
Сегодня, 06:44
Журналистка из Ростова погибла в КБР во время конной прогулки
Сегодня, 07:12
Синоптик «Фобос» объявила о завершении периода аномальной жары в Ростовской области
Сегодня, 07:07
Дебошир разбил окна в больнице и сломал нос охраннику в Ростовской области
Сегодня, 07:10
Политолог Абросимов назвал возможные цели ракеты, сбитой в Ростовской области 9 июля
Вчера, 12:23