Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Напомним, что в воскресенье 9 июля в донском регионе система ПВО сбила украинскую ракету. Это произошло над Донецком, оказались повреждены крыши зданий, но обошлось без пострадавших.
О целях рассказало издание Don24 и добавило со ссылкой на экспертов, что подобная ракета является простейшей целью для зенитных комплексов. Говорится, что они могут обнаружить подобную цель на удалении 110 километров.
Официальной информации о целях Украины не поступало, она уточняется.
Ранее политолог Гусий объяснил, зачем Украина ударила ракетой по Ростовской области и Крыму.